GTA 6 İçin Geri Sayım Başladı: Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!

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Rockstar Games’in tam 13 yıldır merakla beklenen oyunu GTA 6 için geri sayım resmen başladı. Önümüzdeki hafta ön siparişe açılacak yapım bu yılın sonlarına doğru oyuncuların beğenisine sunulacak. Son ortaya çıkan raporlar ise oyunun fiyat etiketini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

GTA 6'nın fiyatı Avrupa'nın en büyük perakendecilerden birisi aracılığıyla ortaya çıktı. Listede oyunun adı açıkça yazmasa da geliştirici kısmında Rockstar Games'in bulunduğunu görebiliyoruz. Fiyat tablosuna göre oyun dört farklı versiyonla karşımıza çıkacak. Standart sürüm Avrupa'da 89,99 euro civarında bir fiyata sahip olacak. Deluxe sürüm 109,99 euro ve Premium sürüm 119,99 euro fiyatla satışa sunulacak. Son olarak Koleksiyon sürümü ise 199,99 euro seviyesinde bir fiyat etiketiyle gelecek.

İşte GTA 6'nın potansiyel fiyatları;

Sürüm Avrupa Fiyatı Tahmini ABD Fiyatı GTA 6 Standard Edition €89.99 (4.790 TL) $79.99 GTA 6 Deluxe Edition €109.99 (5.855 TL) $99.99 GTA 6 Premium Edition €119.99 (6.387 TL) $109.99 GTA 6 Collector’s Edition €199.99 (10.646 TL) $189.99 - $200

GTA 6 Ne Zaman Ön Siparişe Açılacak?

Rockstar Games geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruyla GTA 6'nın 25 Haziran 2026'da ön siparişe açılacağını resmen doğruladı. Oyunseverler önümüzdeki hafta dijital oyun mağazaları üzerinden GTA 6'yı ön sipariş verebilecekler. 25 Haziran tarihiyle birlikte oyunun fiyatlarını ve hangi paketlerle satışa sunulacağını da net bir şekilde öğrenebileceğiz.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

GTA 6, yıllar sonra Vice City'ye döndüğü yeni oyunu diyebiliriz. Oyunda üç karakterli GTA 5'in aksine Jason ve Lucia isimli iki karakteri oynayacaksınız. Hatta Lucia serinin ilk kadın ana karakteri olma özelliği taşıyor. İkili birlikte suç dünyasında hayatta kalmaya çalışıyor ve klasik Bonnie & Clyde ilişkisini yansıtıyor. Kısacası güneş, plajlar ve neon ışıkları altında uzanan bir Vice City sizleri bekliyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games GTA 6'yı 19 Kasım'da piyasaya sürecek. Ön sipariş tarihinin de açıklanmasıyla birlikte oyunun çıkış tarihinde artık bir erteleme olmasını beklemiyoruz. Bunun yanında yapımın ilk etapta konsollara çıkması bekleniyor. PC tarafındakilerinin ise çok yüksek ihtimalle 2027 yılında oyunu alması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

13 senedir beklediğimiz GTA 6 için artık geri sayım başladı. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa 19 Kasım'da heyecanla beklediğimiz oyunu oynama imkanına sahip olacağız. Yapımın sızdırılan fiyatları da ne kadardan satılacağına dair fikirler veriyor diyebilirim.