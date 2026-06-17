Samsung One UI 8.5 Dağıtımını Bitirmek Üzere: Bir Model Daha Güncellendi!

Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımında neredeyse sona geldi. Ancak bu halen tüm uyumlu modellerin yeni sürüme geçtiği anlamına gelmiyor. Zira Güney Koreli marka son olarak bir modeli için daha Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. İşte merak edilen detaylar!

One UI 8.5 Güncellemesi Alan Samsung Modeli Hangileri?

Samsung'un One UI 8.5 güncellemesini alan son akıllı telefonu Galaxy F34 oldu. E346BXXUCFZE6 yapı numarasıyla gelen yeni sürüm ilk etapta Hindistan'daki modeller için yayında. Önümüzdeki günlerde daha fazla bölgeye gelmesi bekleniyor. Bunun dışında güncellemenin 36 güvenlik açığını çözen Mayıs 2026 yamasını da beraberinde getirdiğini belirtelim.

Galaxy F34 İçin Gelen One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Bilindiği üzere orta segment için gelen Android güncellemeleri genellikle 2-3 GB arasında bir boyuta sahip oluyor. Benzer şekilde Galaxy F34 için yayınlanan One UI 8.5 güncellemesi de 2,7 GB boyutunda. Yani eğer internetiniz kotalıysa güncellemeyi yüklerken çok ciddi bir kayıp yaşamayacaksınız diyebiliriz.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Bu gibi Android güncellemeleri cihazınız için yayınlandığında genellikle otomatik bir bildirim alıyorsunuz. Sonrasında ise herhangi bir şey yapmadan güncelleme işlemine hızlı bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Fakat bazı durumlarda bu bildirim gelmeyebiliyor. Bu durumda da telefonunuzdan Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Eğer telefonunuzda yüklenecek bir güncelleme varsa bunu tespit edip yüklüyor.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri Hangileri?

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Samsung'un One Uı 8.5 güncellemesinin dağıtımını neredeyse bitirdiğini söyleyebilirim. Hatta marka an itibariyla One UI 9 için beta sürecini yürütüyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde uyumlu modeller için One UI 9 sürümünün dağıtımın başlayacak diyebilirim. Umarım marka One UI 8.5'teki gibi yeni sürümde de benzer şekilde hızlı davranır.