Samsung One UI 8.5 Dağıtımını Bitirmek Üzere: Bir Model Daha Güncellendi!
Samsung'un orta segment telefonu Galaxy F34 Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi aldı. Peki yama hangi ülkelerde yayında ve kaç GB boyutunda?
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung'un One UI 8.5 güncellemesini alan son akıllı telefonu Galaxy F34 oldu.
- Yeni güncelleme ilk etapta Hindistan'daki modeller için yayında. Aynı zamanda Mayıs 2026 yamasını da beraberinde getiriyor.
- Galaxy F34 için yayınlanan One UI 8.5 güncellemesi 2,7 GB boyutlarında.
Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımında neredeyse sona geldi. Ancak bu halen tüm uyumlu modellerin yeni sürüme geçtiği anlamına gelmiyor. Zira Güney Koreli marka son olarak bir modeli için daha Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. İşte merak edilen detaylar!
One UI 8.5 Güncellemesi Alan Samsung Modeli Hangileri?
Samsung'un One UI 8.5 güncellemesini alan son akıllı telefonu Galaxy F34 oldu. E346BXXUCFZE6 yapı numarasıyla gelen yeni sürüm ilk etapta Hindistan'daki modeller için yayında. Önümüzdeki günlerde daha fazla bölgeye gelmesi bekleniyor. Bunun dışında güncellemenin 36 güvenlik açığını çözen Mayıs 2026 yamasını da beraberinde getirdiğini belirtelim.
Galaxy F34 İçin Gelen One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?
Bilindiği üzere orta segment için gelen Android güncellemeleri genellikle 2-3 GB arasında bir boyuta sahip oluyor. Benzer şekilde Galaxy F34 için yayınlanan One UI 8.5 güncellemesi de 2,7 GB boyutunda. Yani eğer internetiniz kotalıysa güncellemeyi yüklerken çok ciddi bir kayıp yaşamayacaksınız diyebiliriz.
One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
Bu gibi Android güncellemeleri cihazınız için yayınlandığında genellikle otomatik bir bildirim alıyorsunuz. Sonrasında ise herhangi bir şey yapmadan güncelleme işlemine hızlı bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Fakat bazı durumlarda bu bildirim gelmeyebiliyor. Bu durumda da telefonunuzdan Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Eğer telefonunuzda yüklenecek bir güncelleme varsa bunu tespit edip yüklüyor.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri Hangileri?
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
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Editörün Yorumu
Samsung'un One Uı 8.5 güncellemesinin dağıtımını neredeyse bitirdiğini söyleyebilirim. Hatta marka an itibariyla One UI 9 için beta sürecini yürütüyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde uyumlu modeller için One UI 9 sürümünün dağıtımın başlayacak diyebilirim. Umarım marka One UI 8.5'teki gibi yeni sürümde de benzer şekilde hızlı davranır.