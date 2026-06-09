Samsung'un Çok Güçlü Tableti Yolda! Batarya Kapasitesi Sızdı

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi tablet serisi Galaxy Tab S12 için bekleyiş sürüyor. Yeni seriyle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ailenin en güçlü modeli olması beklenen Galaxy Tab S12 Ultra hakkında önemli bir detay gün yüzüne çıktı. Öyle ki Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın batarya kapasitesi netlik kazandı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Batarya Kapasitesi Ne Kadar Olacak?

İlk olarak yılın başlarında ortaya çıkan bilgiler, serinin Galaxy Tab S12, Tab S12 Plus ve Tab S12 Ultra modellerinden oluşacağını göstermişti. Son sızıntı ise serinin en güçlü modeli olan Galaxy Tab S12 Ultra'nın batarya kapasitesine ışık tuttu. Gelen bilgilere göre yeni tablet, 11.600 mAh kapasiteli bir batarya ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Tabletin bu batarya ile uzun kullanım siresi sunması bekleniyor ancak dikkat çeken bir detay da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Tab S11 Ultra da aynı kapasitede bir bataryaya sahipti. Dolayısıyla Samsung'un yeni tabletinde batarya kapasitesini artırmak yerine mevcut değeri sunmayı tercih ettiğini söyleyebiliriz.

Öte yandan tablette kullanılacak batarya teknolojisi ise henüz netleşmiş değil. Bu nedenle kapasite aynı kalsa bile çok daha iyi bir teknoloj kullanılarak iyileştirmeler yapılabilir. Tabii tüm bu bilgilerin şimdilik iddiadan ibaret olduğunu tekrardan hatırlatlaım. Peki Galaxy Tab S12 Ultra tek şarjla ne kadar kullanım süresi sunacak?

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Pil Ömrü Kaç Saat Olacak?

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra’nın ne kadar kullanım süresi sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir fikir edinmek için Tab S11 Ultra’nın pil performansına bakabiliriz. Yapılan testlere göre Galaxy Tab S11 Ultra, tek şarjla çok az kullanıldığında 95 saate kadar açık kalabiliyor. 23 saate kadar ise video izlemeyi mümkün kılıyor.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra ise sahip olacağı batarya teknolojisi, güçlü işlemcisinin sunacağı enerji verimliliği ve daha optimize edilmiş yazılımıyla daha uzun kullanım süresi sunabilir. Ancak şu an için cihazın pil ömrü ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Diğer Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: Yüksek yenileme hızına sahip, gelişmiş HDR destekli panel

Yüksek yenileme hızına sahip, gelişmiş HDR destekli panel İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm)

MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) RAM: 24 GB'a kadar

24 GB'a kadar Batarya: 11.600 mAh

11.600 mAh Şarj Hızı: 80W

80W Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın ne zaman tanıtılacağı henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak cihaz daha önce çeşitli sertifikalar almıştı. Bu da geliştirme çalışmalarının son aşamalarına yaklaşıldığına işaret ediyor. Bu doğrultuda tabletin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un yeni tableti Galaxy Tab S12 Ultra’nın teknik özellikleriyle öne çıkması bekleniyor olsa da batarya kapasitesi nedeniyle beklentimin biraz düştüğünü söyleyebilirim. Ancak Samsung, Galaxy S25 Ultra ve S26 Ultra modellerinde de aynı batarya kapasitelerini kullanmış ve buna rağmen S26 Ultra’nın pil ömrü birkaç saat daha uzundu. Şirket bunu yazılım optimizasyonu ve işlemcinin yüksek enerji verimliliği sayesinde başarmıştı. Bu nedenle Galaxy Tab S12 Ultra’da da benzer bir durumla karşılaşmamız muhtemel.