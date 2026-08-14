Samsung'dan Yeni Telefon Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Galaxy A07s'nin fiyatı ortaya çıktı. İddiaya göre Samsung'un yeni telefonu uygun fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Telefonda ayrıca orta sınıf bir işlemcinin yer alması bekleniyor. Böylece PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Samsung Galaxy A07s'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A07s'nin 209 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 10 bin TL'ye denk geliyor. Buna göre telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. Samsung'un Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir.

Serinin diğer modeli olan Samsung Galaxy A07'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 149 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A07s bu durumda Türkiye'ye 12 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle birlikte gelebilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A07s Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Galaxy A07, Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A07s'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Galaxy A07s'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy A07s Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 17 tabanlı One UI 9 ile birlikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy A07s'nin 2026 yılının Ağustos veya Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy A07, 2026 yılının Ocak ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A07s'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Galaxy A07s'de orta sınıf bir işlemcinin yer alması bekleniyor. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak serinin diğer modelinde Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan Dimensity 6300 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A07s'de PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir.

Dimensity 6300 işlemcisinde 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor.

6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sergiliyor. Verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu işlemcinin Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G ve vivo V50 Lite 5G dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A07s'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Galaxy A07'de 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de aynı yenileme hızını görebiliriz. Bu, ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Yeni modelin ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.