120Hz Ekranlı Samsung Galaxy S26 FE Geliyor! Tarih Belli Oldu

Samsung'un yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S26 FE'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak. Telefonda ayrıca güçlü bir Exynos işlemcisi bulunacak.

Samsung Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 FE, 27 Ağustos 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Samsung Galaxy S25 FE, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S26 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy S26 FE 'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S26 FE'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy S25 FE, 46 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy S26 FE'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 50 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Samsung'un yeni telefonu 6,7 inç ekran büyüklüğünde olacak. Telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.900 nit parlaklık sunacak. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilecek.

Dynamic AMOLED 2X, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde bile grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran çok canlı renklere sahip. 1.900 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada Galaxy S25 FE'de 6,7 inç ekran boyutu, Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.900 nit parlaklık tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S26 FE'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Galaxy S26 FE'de Exynos 2500 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Bu işlemci, yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 50 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS, MOBA türünün başarılı örneği Mobile Legends: Bang Bang ve online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 2.36 GHz hızında çalışan beş çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek mevcut. Bu işlemcinin Samsung Galaxy Z Flip 7'de de yer aldığını belirtelim. Bu arada serinin bir önceki modeli Galaxy S25 FE'de Exynos 2400 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemciye sahip cihazlarda da söz konusu mobil oyunları sorunsuz oynanabiliyor.

Editörün Yorumu

Dynamic AMOLED 2X ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Böylece daha iyi bir telefon kullanım deneyimi elde ediliyor.