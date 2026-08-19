Game Pass'e 6 Oyun Veda Ediyor! Tarihler Belli Oldu

Game Pass kütüphanesine her ay yeni oyunlar ekleniyor. Bununla birlikte bazı yapımlar da oyunculara veda ediyor. Örneğin bu ayın sonunda ve gelecek ayın başlarında birçok yapım daha kütüphaneden kaldırılacak. Üstelik bunların arasında oldukça sevilerek oynanan The Witcher 3: The Wild Hunt - Remastered Edition ve NBA 2K26 gibi oyunlar da olacak.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Ne Zaman Kaldırılacak?

Game Pass'ten 31 Ağustos 2026 tarihinde Another Crab's Treasure, Neon Abyss, The Witcher 3: The Wild Hunt (Remastered Edition), One Lonely Outpost ve I Am Your Beast kaldırılacak. 6 Eylül 2026 tarihinde ise NBA 2K26 bütün Game Pass abonelerinin erişimine kapatılacak.

Bazı Oyunlar Neden Zaman Zaman Game Pass'ten Kaldırılıyor?

Game Pass kütüphanesine eklenen üçüncü taraf yayıncılara ait oyunlar kalıcı değil. Bir oyun eklenirken Microsoft ile yayıncı arasında bir anlaşma imzalanır. Anlaşmanın yenilenmemesi hâlinde oyun Game Pass'ten kaldırılıyor. Tabii, bunun yanında birkaç sebep daha var. Örneğin oyunda kullanılan müzik, karakter, lisanslı arabalar, motosikletler ve dahasının lisansı sona erebilir. Bu durumda oyun daha fazla Game Pass'te tutulmaz.

Bir diğer sebep, Microsoft'un oyunculara daha çeşitli bir abonelik hizmeti sunmayı amaçlaması. Game Pass'te sürekli olarak aynı oyunlar kalırsa bunların anlaşma süresini uzatmak için ek bir ödeme yapılması gerekir. Bunlara yapılan harcama dolayısıyla yeni oyunlara para ayrılamaz. İşte Microsoft da tam bu sebepten ötürü oyunları kalıcı olarak tutmak yerine belirli bir süre sunup ardından başka oyunlar için ödeme yapmayı tercih ediyor.

Game Pass'ten Kaldırılan Oyunlar İleride Geri Ekleniyor mu?

Game Pass'ten kaldırılan bazı oyunlar ileride yeniden Game Pass kütüphanesine eklenebiliyor. Bu genellikle Microsoft ile oyunun yayıncısı arasında yeni bir anlaşma yapması ya da daha önce sona eren lisansların yeniden alınmasından kaynaklı. Yani bir oyunun kaldırılması, onun Game Pass'e bir daha hiç eklenmeyeceği anlamına gelmiyor.

GTA 5, bunun en bilinen örneklerinden. Oyun, Game Pass'ten daha önce kaldırıldıktan sonra tekrar Game Pass'e eklendi ve daha sonra tekrar kaldırıldı. Tabii, her oyun yeniden eklenmiyor. Oyunun yayıncısıyla yapılan anlaşmanın şartları, lisans durumu, oyunun ne zaman piyasaya sürüldüğü ve ne kadar ilgi gördüğü gibi faktörler, bunun üzerinde belirleyici role sahip.

Game Pass'ten Bir Oyunun Kaldırılacağı Nasıl Öğrenilir?

Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar aylar öncesinden açıklanmıyor ya da kütüphanedeki bir oyunun üzerine bastığınızda detaylardan ne zamana kadar ekli kalacağı bilgisine ulaşamıyorsunuz. Microsoft, bunu her ay düzenli olarak kendisi açıklıyor. Her ayın başında ve ortasında bir liste yayınlıyor ve bu listede hem yeni eklenecek oyunlara hem de kaldırılacak yapımlara yer veriliyor.

Editörün Yorumu

Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar arasında Neon Abyss ve The Witcher 3: The Wild Hunt Remastered Edition'ı görmek, pek çok oyuncu için hayal kırıklığı yaratacaktır. Her ikisi de sevilerek oynanan yapımlardı. Diğer oyunlar elbette geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmiyor ama o türlerdeki yapımlara ilgi duyanların da üzülmesine sebep olacağı kanaatindeyim.