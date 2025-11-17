NBA 2K26
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 107.42 GB
- Üretici 2K
Yenilenen özellikleriyle karşımıza çıkan NBA 2K26, basketbolseverlere daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, gerçek NBA maç görüntülerindeki hareketleri doğrudan oynanışa çeviren ProPLAY teknolojisiyle desteklenmektedir.
- NBA 2K serisinin temel modları olan MyCAREER (Kariyerim), MyTEAM (Takımım), MyNBA, The W (WNBA kariyer modu) ve Play Now (Hemen Oyna) bu oyunda da mevcuttur.
- Oyun; Standart, SLAM Edition ve Superstar Edition gibi birden fazla sürümde piyasaya sürülmüştür.
Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan NBA 2K26, gerçekçi bir basketbol deneyimi sunmaktadır. Modları, oynanışı ve çeşitli içerikleriyle daha kapsamlı bir şekilde tasarlanan NBA 2K26, hiper gerçekçilik sunmayı açamlamaktadır.
Daha gerçekçi top sürme, dinamik oyuncu hareketleri ve yepyeni ProPLAY özellikleriyle oynadığınız her basketbol maçından keyif alacaksınız. Kendi oyuncunuzu yaratabilir, kulüp kurabilir veya dostluk maçları yapabilirsiniz. Rekabetçi sıralamalarda yükselerek, hem takımınızı hem de oyuncunuzu ligin zirvesine çıkarabilirsiniz.
NBA 2K26'da, seçebileceğiniz 30 takım bulunmaktadır. İstediğiniz herhangi birini seçerek kendi takımınızı çalıştırabilir, kulüp işlerini yönetebilir ve basketbolun geleceğine yön verebilirsiniz.
NBA 2K26 İndir
Serinin en heyecanlı noktalarından biri, şüphesiz ki kart açılışlarıdır. Farklı oyunlarda da karşımıza çıkan kartlar, NBA oyunlarında da oyuncuların en çok tercih ettiği takım oluşturma seçeneğidir. Farklı kombinasyonlardaki kartları satın alabilir ve heyecan dolu açılışlar yapabilirsiniz.
Siz de NBA 2K26 indirin ve ister oyuncu ister menajer olarak basketbol takımınızı şampiyonluğa ulaştırın!
NBA 2K26 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 10 64-Bit (latest update)
- İŞLEMCİ: Intel® Core™ i3-9100 or AMD Ryzen™ 3 1200
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 5 GB or AMD Radeon™ RX 5500 XT 4 GB or Intel® Arc™ A580
- DIRECTX: Sürüm 12
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 110 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun PC versiyonunda kontrolcü (Controller) kullanmak zorunlu mu?
Zorunlu olmamakla birlikte, geliştiriciler oyunu tam olarak deneyimlemek ve rekabetçi oynamak için çift analoglu bir oyun kumandası (Dual-analog Gamepad) kullanılmasını şiddetle tavsiye etmektedir.
MyCAREER ve MyTEAM modlarını oynamak için internet bağlantısı gerekiyor mu?
Evet. "Play Now" (Hemen Oyna), "MyNBA" ve "The W" gibi modlar çevrimdışı oynanabilirken, MyCAREER ve MyTEAM gibi dinamik içerikli modlar, ödülleri kullanmak ve tam işlevselliğe erişmek için internet bağlantısı ve bir 2K Sports hesabı gerektirir.
NBA 2K26, Steam Deck'te oynanabilir mi?
Evet. Oyun, Steam Deck uyumluluğu açısından "Doğrulanmış" (Verified) olarak listelenmiştir, bu da Steam Deck'te iyi bir deneyim sunması gerektiği anlamına gelir.
Oyunda WNBA'e özel bir mod var mı?
Evet, NBA 2K26, "The W" adlı özel bir modu içermektedir. Bu mod, WNBA'e özgü bir kariyer deneyimi sunarak kadın basketbol yıldızlarını yönetmenize ve onlarla rekabet etmenize olanak tanır.