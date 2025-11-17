Yenilenen özellikleriyle karşımıza çıkan NBA 2K26, basketbolseverlere daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, gerçek NBA maç görüntülerindeki hareketleri doğrudan oynanışa çeviren ProPLAY teknolojisiyle desteklenmektedir.

NBA 2K serisinin temel modları olan MyCAREER (Kariyerim), MyTEAM (Takımım), MyNBA, The W (WNBA kariyer modu) ve Play Now (Hemen Oyna) bu oyunda da mevcuttur.

Oyun; Standart, SLAM Edition ve Superstar Edition gibi birden fazla sürümde piyasaya sürülmüştür.

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan NBA 2K26, gerçekçi bir basketbol deneyimi sunmaktadır. Modları, oynanışı ve çeşitli içerikleriyle daha kapsamlı bir şekilde tasarlanan NBA 2K26, hiper gerçekçilik sunmayı açamlamaktadır.

Daha gerçekçi top sürme, dinamik oyuncu hareketleri ve yepyeni ProPLAY özellikleriyle oynadığınız her basketbol maçından keyif alacaksınız. Kendi oyuncunuzu yaratabilir, kulüp kurabilir veya dostluk maçları yapabilirsiniz. Rekabetçi sıralamalarda yükselerek, hem takımınızı hem de oyuncunuzu ligin zirvesine çıkarabilirsiniz.

NBA 2K26'da, seçebileceğiniz 30 takım bulunmaktadır. İstediğiniz herhangi birini seçerek kendi takımınızı çalıştırabilir, kulüp işlerini yönetebilir ve basketbolun geleceğine yön verebilirsiniz.

NBA 2K26 İndir

Serinin en heyecanlı noktalarından biri, şüphesiz ki kart açılışlarıdır. Farklı oyunlarda da karşımıza çıkan kartlar, NBA oyunlarında da oyuncuların en çok tercih ettiği takım oluşturma seçeneğidir. Farklı kombinasyonlardaki kartları satın alabilir ve heyecan dolu açılışlar yapabilirsiniz.

Siz de NBA 2K26 indirin ve ister oyuncu ister menajer olarak basketbol takımınızı şampiyonluğa ulaştırın!

NBA 2K26 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 10 64-Bit (latest update)

Windows 10 64-Bit (latest update) İŞLEMCİ: Intel® Core™ i3-9100 or AMD Ryzen™ 3 1200

Intel® Core™ i3-9100 or AMD Ryzen™ 3 1200 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 5 GB or AMD Radeon™ RX 5500 XT 4 GB or Intel® Arc™ A580

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 5 GB or AMD Radeon™ RX 5500 XT 4 GB or Intel® Arc™ A580 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 110 GB kullanılabilir alan