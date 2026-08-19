Game Pass'e 9 Oyun Daha Geliyor! Resonance: A Plague Tale Legacy ve Dahası

Microsoft, Ağustos ayının ikinci yarısında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı. Şirket, ayın geri kalanında abonelerle toplam 9 oyunu buluşturacak. Her zaman olduğu gibi, bu sefer de oyunlar birden eklenmeyecek. Her oyun için farklı tarihler belirlenmiş durumda. Ayrıca bazı oyunlar daha düşük abonelik planlarına dahil edilecek.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Sıra Oyun Adı Çıkış Tarihi Abonelik Planı Platformlar 1 BlazBlue Entropy Effect X 19 Ağustos Game Pass Premium'a da ekleniyor, Ultimate ve PC Game Pass'e katılacak. Bulut, Xbox Series X / S ve PC 2 Relooted 19 Ağustos Ultimate ve PC Game Pass'e katılarak Game Pass Premium'a da eklenecek. Bulut, Xbox Series X / S ve PC 3 Vapor World: Over the Mind 19 Ağustos Game Pass Ultimate, PC Game Pass. Bulut, Konsol ve PC 4 Starsand Island 20 Ağustos Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'a ekleniyor. Bulut, Xbox Series X / S ve PC 5 Aerial_Knight’s DropShot 25 Ağustos Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium için de mevcut olacak. Bulut, Xbox Series X / S ve PC 6 Blood Dungeon 25 Ağustos Game Pass Ultimate, PC Game Pass. Bulut, Xbox Series X / S ve PC 7 Resonance: A Plague Tale Legacy 27 Ağustos Game Pass Ultimate, PC Game Pass. Bulut, Xbox Series X / S ve PC 8 Young Suns 31 Ağustos Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'da da oynanabilecek. Bulut, Konsol ve PC 9 Shelldiver 1 Eylül Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass. Bulut, Konsol ve PC

BlazBlue Entropy Effect X Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 14 Şubat 2024

14 Şubat 2024 Geliştirici: 91Act

91Act Yayıncı: 91Act, Astrolabe Games

Dövüş oyunları arasında konumlanan BlazBlue Entropy Effect X, farklı karakterlrie yöneterek düşmanlara karşı mücadele verdiğimiz bir oyun. Çeşitli kombolar kullanarak düşmanları alt etmeye çalışıyoruz. Animasyonlar ve efektler açısından epey zengin oynanış sunuyor. Çok sayıda farklı hareket mevcut. Karakter çeşitliliği açısından da epey geniş yelpaze sunuyor.

Relooted Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 10 Şubat 2026

10 Şubat 2026 Geliştirici: Nyamakop

Nyamakop Yayıncı: Nyamakop

Relooted, soygun temalı aksiyon oyunları arasında konumlanıyor. 21. yüzyılın sonlarını ele alan oyunda çeşitli sanat eserlerini geri almaya çalışıyoruz. Her soygundan önce müzeyi inceleyip kaçış rotamızı hazırlıyor, bulmacaları çözüyor, engelleri aşmanın bir yolunu buluyoruz. Planlama oyunda kritik yer kaplıyor.

Bu süreçten sonra asıl soyguna geçiyoruz. Eseri yerinden oynattığımız anda geri sayım başlıyor. O noktadan sonra mümkün olduğunca hızlı şekilde kaçmamız gerekiyor. Kaçış sürecinde ise parkur yeteneklerimizi kullanıyoruz. Eğer yeterince iyi hazırlık yapmadıysak işler hızla karışabiliyor.

Vapor World: Over the Mind Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 19 Ağustos 2026

19 Ağustos 2026 Geliştirici: ALIVE Inc.

ALIVE Inc. Yayıncı: ALIVE Inc. ve Boltray Games

Vapor World, insan zihninin en karanlık bölümlerinde geçen bir macera oyunu. Birbirinden farklı rüyaların birleşerek oluşturduğu büyük bir dünyayı merkezine alıyor. Zihnin derinliklerinde gizlenmiş gerçekleri ortaya çıkarmak ise bizim nihai amacımız oluyor.

Starsand Island Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 18 Ağustos 2026

18 Ağustos 2026 Geliştirici: Seed Sparkle Lab

Seed Sparkle Lab Yayıncı: Seed Sparkle Lab

Starsand Island, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşıp tropik bir adada sakin ve huzurlu yaşam kurduğumuz simülasyon oyunları arasında. Oyunda kendi hayatınızı tamamen dilediğiniz şekilde şekillendirebiliyorsunuz. Denizin ortasıdna yer alan Starsand Island'a yerleştiğini bu yapımda amacınız sıfırdan yeni ve huzur verici bir yaşam kurmak.

Adada sadece ev düzenlemek ve bir şeyler yetiştirmekle sınırlı kalmıyorsunuz. Her yeri özgürce keşfedebiliyor, ormanın içinde gezebiliyor, tekneyle yakın adalara gidip yeni yerler görebiliyorsunuz. Adada diğer insanlar da var. Onlarla sohbet edebiliyor, özel görevler yapabiliyor ve onlarla arkadaş olabiliyorsunuz.

Aerial_Knight's DropShot Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 17 Şubat 2026

17 Şubat 2026 Geliştirici: Aerial_Knight

Aerial_Knight Yayıncı: Aerial_Knight

Aerial_Knight's DropShot, görsel tarzı ile sizi doğrudan içine çekecek bir oyun. Smoke Wallace adlı bir karakteri yönetiyorsunuz. Smoke, çocukken radyoaktif bir ejderha tarafından ısırılıyor. Bunun sonucundaysa teni mor renge dönüşüyor. Parmaklarıyla ateş edebiliyor. Daha sonra intikam almak için büyük bir yolculuğa çıkıyor.

Oyunda uçaktan atlayıp yere doğru düşerken rakiplerle yarışıyor ve hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Engellerden kaçıyor, düşmanlardan gelen saldırıları püskürtüyor ve ejderhalardan uzak duruyorsunuz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde yere ulaşmanız gerekse de sadece hız yeterli olmuyor. Sınırlı kaynaklarınızı doğru şekilde kullanarak çevredeki tehditleri ortadan kaldırmanız şart.

Blood Dungeon Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 25 Ağustos 2026

25 Ağustos 2026 Geliştirici: Messhof

Messhof Yayıncı: Messhof

Blood Dungeon, hızlı hareket etme ve hayatta kalma odaklı bir aksiyon oyunu. Karşınıza çok sayıda canavar çıkıyor. Bu süre zarfında onların arasından profesyonelce sıyrılmanız gerek. Koşabiliyor, zıplayabiliyor, tırmanabiliyor ve çevreyi kendi lehinize kullanabiliyorsunuz. Oyunda duvarlarda, çatılarda ve hatta su altında hareket etmek bile mümkün.

Resonance: A Plague Tale Legacy Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 27 Ağustos 2026

27 Ağustos 2026 Geliştirici: Asobo Studio

Asobo Studio Yayıncı: Focus Entertainment

A Plague Tale: The Island, A Plague Tale: Requiem'in yaklaşık 15 yıl öncesini konu alıyor. Bir yağmacı olan Sophia'yı kontrol ediyoruz. Karakterimizin çıktığı yolculuk, onu Minotaur's Island'a götürüyor. Adaya ulaştıktan sonra hem peşindeki askerlerden kaçmaya hem de burada saklanan gizemli hazineyi bulmaya çalışıyor.

Sorun şu ki ada sadece düşman askerleri ile sınırlı değil. Sophia'yı adım adım takip edip hareketlerini önceden tahmin eden bir yaratık da var. Neyse ki Sophia bir hayli çevik ve yetenekli. Düşmanlarla yakın dövüşe girdiğinizde saldırıları hızlıca savuşturup doğru zamanda karşılık verebiliyor ve karşınızdaki kolaylıkla alt edebileceksiniz.

Young Suns Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 31 Ağustos

31 Ağustos Geliştirici: KO_OP

KO_OP Yayıncı: KO_OP

Young Suns, Jüpiter'i merkezine alan simülasyon oyunu olacak. Kendi geminiz bulunacak. Jüpiter çevresindeki yeni bölgeleri keşfederek orada yaşayan insanların hayatını daha iyi hâle getirmeye yardımcı olacaksınız. Kendi uzay geminizi kullanarak farklı gezegenimsi gök cisimlerini, kalıntıları ve yeniden kullanılmaya başlanan uzay istasyonlarını ziyaret edeceksiniz. İnsanlardan sürekli görevler alacak, karşılaştığınız sorunların üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

Shelldiver Nasıl Bir Oyun?

Çıkış Tarihi: 16 Kasım 2025

16 Kasım 2025 Geliştirici: Gagonfe

Gagonfe Yayıncı: Gagonfe

Shelldiver, denizin derinliklerine daldığınız ve denizanası avalyıp satarak küçük dükkanınızı geliştirdiğiniz bir oyun. Yaşlı bir kaplumbağayı kontrol edeceğiniz bu yapımda denizin farklı bölgelerini keşfederken bir yandan da kendi işinizi büyütmeye odaklanacaksınız. Tabii, tek bir tür denizanası bulunmayacak. Elektrikli denizanalarından mutant türlere ve yakına geldiğinde patlayan tehlikeli denizanalarına kadar birbirinden farklı türler olacak. Ne kadar çok denizanası toplarsanız o kadar fazla para kazanacak ve işinizi de o kadar çok büyüteceksiniz.

Editörün Yorumu

Game Pass'e Ağustos ayının geri kalanında eklenecek olan oyunlar arasında çok eğlenceli bulduğum oyunlar var. Örneğin Young Suns ve Aerial_Knight's DropShot kesinlikle göz atmak isteyeceğim türden oyunlar. Normalde bu tür yapımları çok oynayan birisi değilim ama sadece görünüşe aldanmanın doğru olmadığını fark ettim.

Size de oyun seçim aşamasında sadece görselliğe bakıp elememenizi öneriyorum. Bunun yerine oyunu biraz incelemenizi tavsiye ederim. Belki tam size göre oyun olduğunu görecek, belki bir kez oynamaya başladıktan sonra ekran başından ayrılamayacaksınız, değil mi? Bunu öğrenmek için arada sırada bu tür yapımlara da şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Tabii, listede oldukça iddialı yapımlar da var. Örneğin Resonance: A Plague Tale Legacy'yi uzun zamandır bekliyorum. 27 Ağustos 2026'da çıkacak olan bu yapım, kesinlikle birkaç günümü feda edeceğim türden bir oyun olacak gibi görünüyor. Özellikle daha önce bu seriyi oynayan Game Pass abonelerinin mutlaka keyfini çıkaracağı kanaatindeyim.