GameX 2022'nin İş Geliştirme Partneri Game Factory Oldu

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük oyun fuarı olan GameX 2022’nin iş geliştirme (B2B alanı) partneri, Game Factory oldu. Her yıl 100 binin üzerinde oyun severin bir araya geldiği GameX 2022, 19-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. GameX 2022’nin iş geliştirme (B2B) alanında oyun sektörü profesyonellerini yeni iş birliği fırsatları, yatırım imkanları, seminerler gibi çeşitli olanaklar bekliyor.

16. kez gerçekleşecek olan Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2022’nin iş geliştirme (B2B alanı) partneri, oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory oldu. Türk oyun sektörü profesyonelleri, GameX 2022 iş geliştirme alanında bir araya gelecek. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GameX 2022, 19-20-21-22 Mayıs tarihlerinde kapılarını açacak. 20 bin m² fuar alanı ve açık havada festival alanı ile bugüne kadarki en büyük GameX gerçekleşecek.

Türk oyun sektörü, GameX 2022 iş geliştirme alanında dünyayla buluşacak

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory partnerliğinde gerçekleşecek olan GameX 2022 iş geliştirme alanında kapalı toplantı odaları, networking alanı ve seminerler yer alacak. Yeni iş birliği fırsatı yakalamak isteyen sektör profesyonelleri, oyun sektörüne girmek isteyen markalar, yatırımcılar, yatırım arayan stüdyolar, oyun geliştiriciler ve diğer sektör profesyonelleri GameX 2022 iş geliştirme alanında bir araya gelecek.

GameX 2022, bu yıl ilk defa iş geliştirme alanına özel online katılım imkanı da sağlayacak. Dünyanın dört bir tarafından katılacak olan oyun sektörü profesyonelleriyle Türkiye’deki fiziksel katılımcılar tanışma ve yeni iş birliklerini konuşma fırsatı yakalayacak. Ayrıca GameX – Game Factory Geliştirici Konferansları, online olarak da eş zamanlı olarak yayınlanacak.

“Türkiye oyun ekosisteminin önemli bir parçası olacak”

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory’nin CEO’su Efe Küçük, bu partnerliğin Türkiye oyun ekosistemi açısından önemine dikkat çekti.

“Türkiye’nin en köklü oyun fuarı GameX’le yaptığımız bu iş birliği bizim için çok değerli. Zamanında bir oyuncu olarak gittiğim bu değerli fuarın şu an partneri olarak bulunmak, benim için manevi açıdan da önem taşıyor. GameX iş geliştirme alanının, Türkiye oyun ekosisteminin önemli bir parçası olacağına ve sektörle ‘birlikte’ olacağımız bir lokasyon haline geleceğine inancım tam.”

“2 yıl aradan sonra, oyun sektörü için önemli bir buluşma olacak”

Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX’in organizatörü Rönesans Fuarcılık AŞ‘nin Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Göksel, GameX 2022’nin 2 yıl aradan sonra oyun sektörü için önemli bir buluşma olacağını vurguladı.

“Pandemi nedeniyle zorunlu olarak verilen 2 yıl aranın ardından tekrar büyük bir buluşmaya hazırlanıyoruz. Bu büyük buluşmamızda, yanımızda Game Factory gibi oyun sektörünün önemli bir paydaşı olduğu için mutluyuz. Bu yıl fuaye alanının yanı sıra sektör profesyonellerine yönelik 2 salondan oluşan bir iş geliştirme alanımız da olacak. Game Factory partnerliğiyle düzenlediğimiz GameX 2022 iş geliştirme alanının, özellikle 2 yıl aradan sonra oyun sektörü için önemli bir buluşma noktası olacağına inanıyorum.”

Bilet ve stant satışları başladı

19-20-21-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GameX 2022’nin biletleri satışa çıktı. GameX 2022 B2B (iş geliştirme) biletleri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı, ziyaretçi biletleri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.