Ghost of Tsushima PC Sürümüyle İlgili Yeni Gelişme: PSN Arayüzü İçerecek!

Ghost of Tsushima'nın PC sürümü oldukça uzun zamandır bekleniyor ve nihayet önümüzdeki ay PC kullanıcıları için piyasaya sürülecek ve bugün oyunun PC sürümünü üstlenen ekip, oyunun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Gereksinimler 720p/30 FPS, 1080/60 FPS, 1440p/60 FPS (veya alternatif olarak 4K/30 FPS) ve 4K/60 FPS ortalama hedefleri sunacak dört ön ayarı baz alarak açıklandı.

En düşük ön ayar için gereksinimler oldukça mütevazı, öyle ki i3-7100 veya Ryzen 3 1200 işlemci ve GeForce GTX 960 (4 GB VRAM ile) veya Radeon RX 5500 XT ekran kartı istiyor. Bu da birçok oyunseverin oyunu oynayabileceğini gösteriyor.

Çapraz Platform Desteği ve PSN Arayüzü Bulunacak

Ghost of Tsushima DC for PC includes cross-play support and is the first PS PC title to use a new PlayStation overlay (accessible with Shift+F1 or in-game menu) for PSN Friends List, Trophies, Settings, and Profile.



Can also earn Trophies (shares same PS5 Trophy set) in addition… pic.twitter.com/WL0VnBtEih — Wario64 (@Wario64) April 17, 2024

Sistem gereksinimlerinin açıklanmasından daha önemli bir gelişme ise yine bugün ortaya çıktı. Ortaya çıkan gelişmeye göre Ghost of Tsushima'nın beğenilen co-op modu Legends'in PS4 ve PS5 ile oynamak adına çapraz platform desteğine sahip olacağı söylendi.

Gelişmeler bununla da sınırlı değil. Ghost of Tsushima'nın PC sürümü PSN Arkadaş Listesi, Kupalar, Ayarlar ve Profil için açılır pencereli bir PSN arayüzü içerecek ve bunu kullanan ilk PC oyunu olacak. Ayrıca Steam ve Epic Games Store başarımlarına ek olarak oyunun PSN kupaları da kazanılabilecek.

Geçmişte Sony'nin PC için özel bir PS Launcher geliştirdiği söylentileri dolaşıyordu ve görünüşe göre bu arayüz zamanla PS Launcher'a bağlanabilir. Bahsi geçen arayüzün bugüne kadar PC için piyasaya sürülen Sony oyunlarına da güncelleme ile geleceği söyleniyor.

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