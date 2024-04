Ghost of Tsushima PC Sürümüyle İlgili Yeni Gelişme: PSN Arayüzü İçerecek!

Ghost of Tsushima'nın PC sürümü oldukça uzun zamandır bekleniyor ve nihayet önümüzdeki ay PC kullanıcıları için piyasaya sürülecek ve bugün oyunun PC sürümünü üstlenen ekip, oyunun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Gereksinimler 720p/30 FPS, 1080/60 FPS, 1440p/60 FPS (veya alternatif olarak 4K/30 FPS) ve 4K/60 FPS ortalama hedefleri sunacak dört ön ayarı baz alarak açıklandı.

En düşük ön ayar için gereksinimler oldukça mütevazı, öyle ki i3-7100 veya Ryzen 3 1200 işlemci ve GeForce GTX 960 (4 GB VRAM ile) veya Radeon RX 5500 XT ekran kartı istiyor. Bu da birçok oyunseverin oyunu oynayabileceğini gösteriyor.

Ghost of Tsushima DC for PC includes cross-play support and is the first PS PC title to use a new PlayStation overlay (accessible with Shift+F1 or in-game menu) for PSN Friends List, Trophies, Settings, and Profile.



Can also earn Trophies (shares same PS5 Trophy set) in addition… pic.twitter.com/WL0VnBtEih