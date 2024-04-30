Kazancını Artıran Google, Çalışanlarını İşten Çıkardı!

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, 2024 yılının ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Bu kapsamda şirketin yılın ilk çevreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 80,5 milyar dolara çıktı. Bu önemli gelir artışına rağmen Google'ın birçok ekibinde işten çıkarmalar yaptığı öğrenildi.

Google Daha Fazla İnsanı İşten Çıkarıyor!

The Register tarafından hazırlanan rapora göre, Flutter ve Dart projelerinde çalışan birçok mühendis işten çıkarılırken Python ekibinin de en çok etkilenenler arasında olduğu belirtiliyor. Sosyal medyadaki iddialarda Google'ın Python ekibini tamamen işten çıkardığı belirtiliyor, fakat resmi sayılar açıklanmadı.

Google Ürün Müdürü Kevin Moore olduğunu iddia eden bir Reddit kullanıcısı, işten çıkarmaların şirketin üst yönetim katmanları tarafından kararlaştırıldığını ve bu nedenle birçok takımın bu durumdan etkilendiğini belirtiyor.

Geliştiricilerin platformlar arası uygulamalar geliştirmesine imkan tanıyan ve React Native'in rakibi olan Flutter güzel bir ilerleme sağlıyordu fakat bu işten çıkarmalar sonrasında akıbetinin nasıl olacağı oldukça merak ediliyor.