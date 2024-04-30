Nokia'nın Yeni Telefonları Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları!

HMD kendi markasıyla piyasaya sürdüğü Pulse serisi akıllı telefonlarının ardından şimdi de Nokia'nın yeni modellerini kullanıcılar ile buluşturdu. Nokia 215 4G, 225 4G ve 235 4G olmak üzere üç modelden oluşan serinin tamamı Unisoc T107 işlemciden güç alıyor ve tuşlu telefon furyasını devam ettiriyor.

Nokia 215 4G, 225 4G ve 235 4G Özellikleri

4G desteğine sahip olan telefonların bir diğer ortak noktası ise S30+ işletim sistemini çalıştırıyor olmaları. Nokia 215 4G ve 235 4G, QVGA çözünürlüklü 2,8 inç IPS LCD ekrana sahipken, 225 4G'de ekran boyutu 2.4 inç seviyesine düşüyor.

Nokia 215 4G'de kamera bulunmuyor, 225 4G'de ise VGA kamera yer alıyor. En gelişmiş model olarak kabul edebileceğimiz 235 4G'de ise 2 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor.

Diğer teknik özelliklere baktığımızda 1450 mAh bataryaya sahip olan telefonların, Bluetooth 5.0'ın yanı sıra FM Radyo desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Tabii efsaneleşen yılan oyunu bu telefonlarda yer almaya devam ediyor.

Bazı bulut uygulamalarını da desteklen telefonlardan Nokia 215 4G, 59 euro fiyat etiketine ve üç renk seçeneğine sahip olacak. Nokia 225 4G modeli 69 euro'ya, en pahalı model olan Nokia 235 4G ise 79 euro'ya satılacak.