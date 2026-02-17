240Hz OLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 27 İnç Büyüklüğünde

Gigabyte, GO27Q24G isimli yeni bir oyun monitörü tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, düşük tepki süresi, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü W-OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Gigabyte GO27Q24G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: W-OLED

W-OLED Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Parlaklığı: SDR 275 nit, HDR 1.300 nit

SDR 275 nit, HDR 1.300 nit Ekran Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms Renk Gamı: %99 DCI-P3

%99 DCI-P3 HDR Sertifikası: DisplayHDR True Black 400

DisplayHDR True Black 400 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB Type C ve kulaklık girişi

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Gigabyte GO27Q24G, W-OLED ekrna üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. 240Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Ekranda yansıma önleyici kaplama da mevcut.

Gigabyte tarafından tanıtılan monitörde Adaptive-Sync ve NVIDIA G-SYNC teknolojileri bulunuyor. Bu teknolojiler, monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızının senkronize olmasını sağlıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlar ile karşılaşılmıyor. Monitör SDR modda 275 nit, HDR modda ise 1.300 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Monitör, 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Düşük tepki süresi, özellikle oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde büyük bir avantaj sağlıyor. Bu düşük tepki süresi, hareket bulanıklığını minimum seviyeye indirerek oyunlarda rakiplerinizi daha net görmenize imkân tanıyor.

Portlar arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB Type C ve kulaklık girişi yer alıyor. Gigabyte GO27Q24G, yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Bu geniş aralık, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar kendi oturuş pozisyonlarına ve masa düzenlerine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor.

Gigabyte GO27Q24G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Gigabyte GO27Q24G için 2 bin 599 yuan (16 bin 459 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan monitörün global sürümünün ne zaman geleceği henüz belli değil. Gigabyte'ın diğer monitör modelleri şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Gigabyte GO27Q24G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.