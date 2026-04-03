Anlaşma Sağlandı, Artık Sosyal Medyaya Kimlikle Girilecek

Türkiye, sosyal medya kullanımında yeni bir döneme geçiş yapıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir süredir üzerinde çalıştıkları sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini açıkladı. Buna göre vatandaşlarımız üç ay içerisinde Instagram, Facebook ve X gibi platformlardaki hesaplarında kimlik doğrulaması yapmak zorunda olacak. Aksi durumda söz konusu hesaplar kapatılacak.

Sosyal Medyaya Kimlikle Girmek Zorunlu mu Olacak?

Türkiye bir süredir sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama zorunluluğu getirmeye çalışıyor. Pek çok kişi bu duruma imkansız gözüyle bakıyor ve sosyal medya devlerinin dünyada eşi benzeri olmayan bu düzenlemeyi kabul etmeyeceğini düşünüyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına göre durum pek de öyle değil.

MUHALİFLER FİŞLENECEK — Akın Gürlek: “Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek. Sosyal medya sunucularıyla anlaştık. 3 ay gibi bir sürede kimlikle girişler sağlanacak.



— postmodern (@istbassavcisi) April 3, 2026

Gürlek'in açıklamalarına göre vatandaşlar artık sosyal medya platformlarında kimlik bilgileri ile hesap açacak. Bu uygulama mevcut hesaplar için de geçerli olacak. Adalet Bakanı "Bu konuda sosyal medya şirketleri ile de anlaştık" ifadesini kullanarak durumun kesinleştiğini ve söz konusu şirketlerin de bunu kabul ettiğini söyledi.

Kimlik Doğrulaması Yapılmayan Sosyal Medya Hesaplarına Ne Olacak?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Türkiye'nin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme hem yeni açılan hem de mevcut hesaplar için geçerli olacak. Yani düzenleme yürülüğe girdikten sonra üç ay içerisinde mevcut sosyal medya hesaplarınla kimlik doğrulaması yapmazsan hesabın kapanacak. Düzenlemeyle ilgili tepkiler ise çoğunlukla negatif olsa karışık.

Sosyal Medya Kimlik Doğrulama Zorunluluğunun Zararları Neler?

Sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama zorunluluğunun gelecek olmasının neden olduğu en büyük endişe ifade özgürlüğünün kısıtlanacak olması. İnsanlar artık eleştiri ve düşüncelerini yazarken çok daha dikkatli olmak zorunda olacak. Türkiye'deki kişi ve kurumlar halihazırda eleştirilere çok sıcak bakmıyor ve haklı yorumlarda bile yasal süreçleri başlatıyor.

Bu düzenlemeyle birlikte ilgili kişileri tespit etmek çok daha kolay olacak. Başlarına bir şey gelmesinden korkan insanlar daha temkinli hareket edeceği için halkın sesini sosyal medya üzerinden duyurması zorlaşacak. Muhtemelen düzenlemenin en büyük zararı bu olacak.

Sosyal Medya Kimlik Doğrulama Zorunluluğunun Avantajları Neler?

Sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler zaman zaman kontrolden çıkabiliyor. İnsanlar anonimliğe güvenerek başka insanları zorbalıyor, hakaretler ve küfürler ediyor. Düzenleme bunun önüne geçecek. Ayrıca bot hesapların sayııs da azalacağı için bot basarak 1 milyon takipçi sahibi gibi görünen hesaplarda azalma görebiliriz. Asıl merak edilen ise bunun nasıl uygulanacağı.

Sosyal Medyada Kimlik Doğrulama Zorunluluğu Nasıl Uygulanacak?

Aslında bu sorunun cevabı hala belirsiz. Örneğin VPN ile bir hesap oluşturursam sistem muhtemelen kimlik doğrulama istemeyecek. Bu durumda VPN'i kapattığımda Türkiye'den bağlandığım için kimlik doğrulamam mı gerekecek? Ya da Türkiye'ye tatile gelen bir yabancı ne yapacak? Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada bu uygulamanın yurt dışında yaşayan Türkiye Cumrhuriyeti vatandaşları için de geçerli olacağını açıklamıştı.

O zaman Türkiye'nin sosyal medyası dünyanın geri kalanından ayrılacak mı? Bir ihtimalle Türkiye bu sorunu Instagram gibi uygulamaların Google Play Store ve App Store'daki sürümünü değiştirerek çözebilir. Peki bu noktada Tamindir gibi güvenilir platformlardan APK indirirsem ne olacak? Gördüğünüz gibi cevaplanması gereken onlarca farklı soru var. Ancak henüz bu soruların cevapları yok.

Editörün Yorumu?

Ben sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama zorunluğunun getirilmesinin yarardan çok zarar sağlayacağını düşünenlerdenim. Türkiye gibi kuralların herkese her zaman eşit uygulanmadığı ülkelerde böyle bir hamlenin halkın yararına olma ihtimali oldukça düşük. Ayrıca ben sadece sosyal medya kullanmak için kimlik bilgilerimi şirketlerle paylaşmak da istemiyorum.

Meta halihazırda benimle ilgili her şeyi biliyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı bilmese de olur. Son olarak Türkiye'nin Instagram'ı dünyanın geri kalanından soyutlanırsa bu da oldukça sinir bozucu olur. Fiziksel sınırlar bizim için yeterli kimsenin dijital sınırlara ihityacı yok