OPPO'nun 120Hz AMOLED Ekranlı Telefonu Yolda! Tarih Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni telefonu F33 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda F33 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılacağı iddia edilen telefon, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğilye dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in orta sınıf bir işlemcisi yer alacak.

OPPO F33 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO F33 Pro'nun nisan ayının üçüncü nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO F31 Pro, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

OPPO F33 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO F33 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OPPO A6 Pro 5G, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak F31 Pro satılmıyor. Dolayısıyla F33'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük.

OPPO F33 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO F33 Pro'nun 270 dolar (12 bin TL) ile 378 dolar (16 bin TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarı olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı bir fiyat ile satılabilir.

OPPO F33 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç civarı

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Orta seviye Dimensity işlemci

RAM: 8 GB / 12 GB

Batarya: 7.000 mAh civarı

Arka Kamera: 50 MP

OPPO F33 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO F31 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda da 32 megapiksel ön kamera görebiliriz.

OPPO F33 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

F33 Pro'da 7.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi yer alacak. Bu yüksek batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Serinin bir önceki modeli olan F31 Pro'da ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 80W veya üzeri bir şarj hızı tercih edilebilir.

OPPO F33 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,5 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. F33 Pro, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse F31 Pro'da 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı

F31 Pro'da ayrıca 1400 nit maksimum parlaklık da mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit veya üzeri bir parlaklık bulunabilir. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu nedenden dolayı telefonda parlaklık değeri oldukça önemlidir.

Editörün Yorumu

OPPO F33 Pro'da hangi işlemcinin yer alacağı henüz belli değil ancak F31 Pro'nun Dimensity 7300 işlemcisi göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon da hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. Bu arada 120Hz yenileme hızı sayesinde telefonun akıcı ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim.

Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına sahip bir telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor. Benim için ekran ve işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de çok önemli. F33 Pro, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye ihtiyaç duyulmayacak.