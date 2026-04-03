OPPO'dan 7.025 mAh Bataryalı Amiral Gemisi Geliyor! 16 GB RAM'i Var

OPPO'nun 21 Nisan'da kullanıcılara sunacağı Find X9s Pro modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Son raporlar akıllı telefonun bataryası başta olmak üzere bazı özelliklerini doğruluyor. Peki OPPO Find X9s Pro neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X9s Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.32 inç

Ekran Paneli: 1.5K OLED

Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Batarya: 7025 mAh

Kablolu Şarj: 80W

Kablosuz Şarj: 50W

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto: 200 MP

Ultra Geniş Açı: 50 MP

RAM Seçenekleri: 12GB / 16GB

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

İşletim Sistemi: Android 16 (ColorOS 16)

OPPO Find X9s Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X9s Pro'da 6.32 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğü ve 144Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir panel bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun yüksek tazeleme hızları sayesinde akıcı bir deneyim elde edebileceksiniz. Karşılaştırma yapacak olursak, Find X9 Pro'da 6,78 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızı ve 1272 x 2772 piksel çözünürlük sunan OLED bir panel kullanılmıştı.

OPPO Find X9s Pro İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga seti 3 nm mimariyle üretildi. Bununla birlikte, bir adet 4.21 GHz ARM C1-Ultra, üç adet 3.50 GHz ARM C1-Premium ve dört adet 2.70 GHz ARM C1-Pro çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G1 Ultra MC12 grafik birimiyle geliyor.

Söz konusu işlemci halihazırda Oppo Find X9 Pro başta olmak üzere çok sayıda amiral gemisinde kullanılıyor. Oyun performansında da üst düzey bir performans söz konusu. Örneğin, bu donanımı çalıştıran vivo X300 Pro üzerinden yapılan testlerde Genshin Impact'ta 60 FPS ve Call of Duty: Mobile'da ise 120 FPS civarı bir performans elde edebiliyorsunuz.

OPPO Find X9s Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 200 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Son sızıntılarda ön kamerayla ilgili bir detay mevcut değil. Fakat geçmiş raporlara göre modelde 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Find X9 Pro’da ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğündeydi. Bunun dışındaki sensörler aynı diyebiliriz. Bu da yeni modelin özellikle ana kamerasının selefinden daha yetenekli olacağı şeklinde yorumlanabilir.

OPPO Find X9s Pro Bataryası Nasıl Olacak?

OPPO Find X9s Pro, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekleyen 7.025 mAh kapasiteli bir pille gelecek. Bu da 7.500 mAh’lik batarya ile çıkış yapan Find X9 Pro’ya kıyasla biraz daha düşük bir kapasite demek mümkün.

OPPO Find X9s Pro Fiyatı Ne kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 Pro ülkemizde 84 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılıyor. Find X9s Pro'nun bu modelden genel olarak daha güçlü olduğunu dikkate aldığımızda 90 bin TL civarında bir fiyatla satışa sunulması muhtemel. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Şu an için cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yok. Fakat, şirketin yukarıda da belirttiğimiz gibi Find X9 Pro gibi modelleri ülkemizde satışa sunduğunu belirtelim. Bu nedenle Find X9s Pro'nun da Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bulunuyor.,

Editörün Yorumu

Bir akıllı telefonda en çok önem verdiğim özellikler batarya kapasitesi ve ekran performansı diyebilirim. OPPO Find X9s Pro’nun sızdırılan özelliklerine göz attığımda beklentilerimi büyük ölçüde karşılayacak bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada fiyat etiketi de kritik bir role sahip. Eğer cihaz ulaşılması zor bir fiyatla satışa çıkarsa, başka alternatifleri değerlendirmek zorunda kalabilirim.