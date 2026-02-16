iPad Pro Bekleyenlere Kötü Haber: Yenisi Uzun Süre Gelmeyecek!
Yeni iPad Pro uzun bir süreliğine ertelenebilir. İddialara göre Apple sevilen serisini yakın zamanda güncellemeyecek ve cihazın tasarımı aynı tutacak.
- Yeni iPad Pro modelleri uzun bir süre boyunca tasarımsal değişikliklerinden mahrum kalacak.
- Apple OLED panel maliyetleri ve beklenen satış artışının gerçekleşmemesi nedeniyle tasarımı değiştirmek istemiyor.
- M6 işlemcili iPad Pro'nun 2027 yılına ertelenebileceği söyleniyor.
Apple'ın tablet pazarındaki en güçlü oyuncularından iPad Pro serisi ile ilgili sürpriz iddialar gündeme geldi. Aktarılanlara göre teknoloji devi Apple önümüzdeki birkaç yıl boyunca iPad Pro serisinde büyük bir güncelleme yapmayı planlamıyor.
Gelen son bilgiler merakla beklenen yeni iPad Pro'nun erteleneceği ve serinin genel olarak uzun bir süreliğine tasarımını koruyacağını gösteriyor. İşte detaylar!
Yeni iPad Pro Neden Erteleniyor?
İddialara göre Apple'ın iPad Pro için verdiği yenilikleri durdurma ve yeni modeli erteleme kararlarının arkasında mali problemler yatıyor. Zira Apple'ın son dönemde piyasaya sürülen modellerde kullandığı OLED ekran gibi bileşen maliyetlerinin bir türlü düşmediği belirtiliyor.
Bununla birlikte şirketin son iPad Pro cihazlarının satış rakamlarından da memnun olmadığı söyleniyor. Özellikle geçtiğimiz yıl satışa sunulan M5 iPad Pro'nun sahip olduğu tasarımsal yeniliklere rağmen beklentilerin altında kaldığı bildiriliyor.
Bahsi geçen sebepler nedeniyle Apple önümüzdeki dönemde iPad Pro serinde büyük yeniliklere imza atmayı şimdilik düşünmüyor. Bilhassa kullanıcıların uzun bir süredir beklediği ultra ince çerçeve yeniliğinin uzun bir süre boyunca gelmeyeceği iddia ediliyor.
M6 İşlemcili iPad Pro Ne Zaman Çıkacak?
İddialara göre M6 işlemcisinden güç alacak M6 işlemcili iPad Pro serinin düşük satış rakamları nedeniyle beklenenden daha geç bir tarihte piyasaya sürülebilir. Bu bağlamda şimdiye kadar 2026'nın sonbahar aylarında satışa sunulacağı düşünülen tabletin 2027'nin ilk aylarına kadar sarkabileceği işaret ediliyor.
Bununla birlikte bahsettiğimiz gibi yeni modelde tasarımsal yenilikler beklenmiyor. M6 iPad Pro, bunun yerine gelişmiş işlemcisi ve iPhone 17 Pro'da da kullanılan buhar odacıklı soğutma sistemi ile birlikte performans alanındaki yenilikleriyle dikkat çekecek.
