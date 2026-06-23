128 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Gmktec, Evo-X3 isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini PC'de AMD tarafından geliştirilen güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. Entegre GPU ile birlikte gelen mini bilgisayarda 128 GB RAM mevcut. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 desteğine de sahip.

Gmktec Evo-X3'ün Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395

AMD Ryzen AI Max+ 395 Entegre GPU: AMD Radeon 8060S

AMD Radeon 8060S RAM: 128 GB

128 GB Depolama: 1 TB / 4 TB

1 TB / 4 TB Wi-Fi 7: Destekliyor.

Destekliyor. Çift 8K Ekran Desteği: Var.

Var. OCuLink: Destekliyor.

Destekliyor. 2.5G Ethernet Portu: Mevcut.

Gmktec Evo-X3'ün İşlemcisi Nasıl?

Gmktec Evo-X3 gücünü AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide 16 adet Zen 5 çekirdeği bulunuyor. Yani çekirdeklerin hepsi aynı mimariye sahip ve aynı yüksek saat hızlarına ulaşabiliyor. Normalde 3.0 GHz hızında çalışan işlemci, turbo modda 5.1 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Bilgisayar boşta dururken, internette gezerken veya sistemi zorlamayacak işler yaparken işlemci 3.0 Ghz civarında hızda çalışıyor. Böylece gereksiz güç tüketimi önleniyor. Oyun oynarken veya video düzenleme yaparken işlemci otomatik oalrak turbo moduna geçiyor. Bununla bilrikte hız 5.1 GHz'ye kadar çıkıyor. Ryzen AI Max+ 395, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcide yer alan bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Transistörler arasındaki mesafe azaldıkça işlemcideki akım daha az güç tüketerek hareket ediyor. Bu da işlemcinin yüksek hızlara ulaşırken bile rakiplerine göre daha az ısınmasını sağlıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Gmktec Evo-X3'ün Ekran Kartı Nasıl?

Mini PC'de RDNA 3.5 mimarisine sahip olan AMD Radeon 8060S entegre GPU bulunuyor. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Bu ekran kartı 2.9 GHz hıza ulaşabiliyor. GPU çekirdeklerinin bu akdar yüksek hızda çalışması, özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda daha yüksek FPS değerlerine ulaşılmasınsı sağlıyor.

Rekabetçi oyunlarda ekranda sürekli değişen yüzlerce anlık hareket oluyor. GPU çekirdekleri ne kadar yüksek hızda çalışırsa işlemciden gelen bu anlık verileri o kadar hızlı işleyebiliyor ve ekrana FPS olarak yansıtıyor. Yüksek hız sayesinde FPS'nin yanı sıra mouse hareketleri ile ekrandaki tepki süresi arasındaki gecikme süresi de minimum seviyeye düşüyor.

OCuLink 4i portu sayesinde bilgisayara harici ekran kartı takılabiliyor. Bu sayede çok kaliteli grafiklere sahip oyunlar bile oynanabiliyor. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Gmktec Evo-X3 Türkiye'de Satılacak mı?

Gmktec Evo-X3'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Gmktec'in bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Gmktec Evo-X3'ün de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Gmktec Evo-X3'ün Fiyatı Ne Kadar?

128 GB RAM ve 1 TB depolama: 21.699 yuan (148.975 TL)

21.699 yuan (148.975 TL) 128 GB RAM ve 4 TB depolama: 25.699 yuan (176.437 TL)

Gmktec Evo-X3'ün 21 bin 699 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 148 bin 975 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 196 bin TL civarında olabilir. Gmktec Evo-X3'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Gmktec Evo-X3'ün mini PC'ler arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. AMD'nin çok güçlü işlemcisine ve güçlü entegre GPU'ya sahip olan bilgisayar, yüksek performans sunarak hem günlük kullanımda hem de pek çok oyunda yeterli bir performans sunuyor. OcuLink portu sayesinde harici ekran kartı desteğinin de önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.