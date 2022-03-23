Google Fotoğraflar'da Artık Resimlerinizi İçe Aktarmak ve Düzenlemek Daha Kolay

Google önümüzdeki birkaç hafta içinde Google Fotoğraflar uygulaması için, yıllar içinde çektiğiniz fotoğrafları düzenlemeyi kolaylaştıracak yeni özellikler sunacak.

Başlangıç ​​olarak teknoloji devi, fotoğraf gruplarını bir ızgara veya türe göre filtreleyebileceğiniz bir liste sağlamayı amaçlıyor. Yani albümler, paylaşılanlar, favoriler ve cihazdaki klasörler halinde görüntüleyebilmeniz için uygulamanın düzeni baştan aşağı güncelleniyor. Ardından alt menüde Facebook ve iCloud gibi diğer hizmetlerden fotoğraf aktarmanıza yardımcı olacak yeni bir "fotoğraf içe aktar" bölümü bulunacak.

Yeni özelliklerle birlikte eski görüntüleri ve videoları dijitalleştirmenin yanı sıra bir kameradan dosya kopyalamak da kolaylaşacak. Ayrıca telefonunuzla fiziksel görüntüleri taramanıza yardımcı olacak bir işlev de kullanıma sunulacak. Eğer Android kullanıyorsanız bu haftadan itibaren paylaş sekmesi altında ortak paylaşım, paylaşılan albümler ve konuşmalar olarak işaretlenmiş daha fazla bölümle karşılaşacaksın. Bunlar yakın gelecekte iOS uygulamasına da gelecek.

Google Fotoğraflar'ın Yeni Özellikleri ile Birlikte Fotoğrafları Klasörlemek Çok Daha Kolay

Resimlerinizi düzenlemeyi çok daha kolay hâle getirebilecek başka bir güncelleme ile kendi cihaz klasörünüzü yedeklemelerin dışında tutma seçeneği olacak. Ekran görüntülerini bu klasöre kaydeden bir Pixel veya başka bir Android cihazınız varsa bu, internetten indirdiğiniz rastgele görüntülerin veya banka ve diğer ödeme işlemlerinin anlık görüntüleri arasında gezinmeniz gerekmeyeceği anlamına geliyor.

Google, cihazınızın klasörünü yedeklememeyi seçmeniz durumunda sizi doğrudan onlara götürmek için yakında ana fotoğraf ızgarasının üst kısmına ekran görüntüleri için bir kısayol ekleyecek ve yine yakında, bir ekran görüntüsünü her görüntülediğinizde Google Lens kullanarak metin kopyalamak, kırpmak ve aramak için bağlamsal önerilerden oluşan bir alan da göreceksiniz.

Peki ya siz Google Fotoğraflar'ın yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.