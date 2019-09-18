Grand Theft Auto: San Andreas Ücretsiz Oldu!

PC platformunda kendi Launcher uygulaması ve mağazası olanlar kervanına Rockstar Games de katıldı. Amerika menşeli şirket, Rockstar Games Launcher ile oyuncuların karşısına çıktı.

Halihazırda Activision Blizzard, Bethesda, Valve ve Epic Games gibi şirketlerin kendilerine ait mağazaları ve Launcher uygulamaları var ve bu şirketlerin mağazaları üzerinden satın aldığınız oyunları bu uygulama ile başlatarak oynayabiliyorsunuz. Rockstar Games oyunları için de aynı sistem söz konusu olacak. Rockstar Games Launcher uygulamasını indirdikten sonra mevcut Rockstar Games Social Club hesabınız ile giriş yapabiliyorsunuz.

Şu an için mağazada Grand Theft Auto V, Max Payne 3: Complete Edition, L.A. Noire: The Complete Edition, Bully: Scholarship Edition, Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto III oyunları bulunuyor. Uygulamanın faaliyete geçişinin şerefine Grand Theft Auto: San Andreas belirli bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Rockstar Games tarafından verilen bilgiler ışığında Rockstar Games Launcher uygulaması bulut kayıtlarını organize etme, PC kütüphanesi için otomatik güncellemeleri almak, son haberlere uygulama içinden erişebilmek ve bölgelere özgü güvenli ödeme seçenekleri ile eklentileri satın almak gibi imkanlarınız var. Son olarak birden fazla Rockstar Games Social Club hesabını aynı uygulamada kullanabildiğinizi de söylemeden geçmeyelim.

Rockstar Games Launcher uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz: