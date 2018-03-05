GTA 5, 2017’de 1 Milyondan Fazla Satarak Beklentileri Aştı

Rockstar Games, Grand Theft Auto 5'i 2013'te ilk kez piyasaya sürdüğünde bu kadar büyük bir başarı elde edeceğini tahmin etmiyordu. Bu bir GTA oyunu olduğu için tabii ki satacak ancak şu anda 2018’de bile oyun sanki piyasaya yeni çıkmış gibi çokça satılıyor.

Rockstar Games, zamanla oyunun içerisine satın alınarak açılabilen pek çok mini özellik getirdi ancak bu durum bile oyunun hayranlarını rahatsız etmemiş görünüyor. Ayrıca şirket, GTA 5’e çeşitli modlar yapılabilmesine imkan tanıdığı için oyunun satışları özellikle de PC’lerde ekstra bir artış gösterdi.

Eurogamer isimli internet sitesinin haberine göre GTA 5, 2017 yılında İngiltere’de 1 milyondan fazla sattı (tam olarak 1.080.022 adet). Yalnızca İngiltere’deki satış rakamlarının verilmesinin nedeni, İngiltere’nin, makul bir istatistiğe izin veren birkaç video oyun pazarından biri olmasıdır. Şubat 2018'e kadar Rockstar Games, PC, PS3, Xbox 360, Xbox One ve PS4 için oyunun 90 milyondan fazla kopyasını satmayı başardı. Bu satışların büyük bir çoğunluğu, online içerik sayesinde gerçekleşmiş gibi görünüyor. GTA 5, günümüzde hala en popüler online ve çok oyunculu oyunlar arasında yer alıyor.

Rockstar Games’ın geliştirdiği en son oyun GTA 5’ti ve şirket piyasaya uzun zamandır yeni bir oyun çıkarmadı. Şirketin GTA 5’ten hemen sonra Red Dead Redemption 2 oyunu için çalışmalara başladığını biliyoruz. Dolayısıyla şirketin piyasaya süreceği bir sonraki oyun yüksek ihtimalle Red Dead Redemption 2 olacak ancak yine de bunun için bir süre daha beklememiz gerekiyor.