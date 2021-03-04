GTA 5'in PS5 ve Xbox Series Versiyonu Hakkında Açıklama Yapıldı

Aradan fazla bir zaman geçmiyor ki yeni bir GTA haberi gelmesin. Bu hafta içerisinde bir açıklamada bulunan Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, GTA 5’in PS5 ve Xbox Series versiyonu hakkında kayda değer bir açıklamada bulundu. Aynı zamanda şirketin HD Remaster oyun planları hakkında da merak uyandırıcı yorumlarda bulundu.

Bildiğiniz gibi Haziran ayında yapılan PlayStation 5 sunumu sırasında, GTA 5 oyunu PS5 ve Xbox Series için duyurulmuştu. Capcom firmasının Resident Evil 4’ü nesilden nesle taşıdığı gibi Rockstar Games de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyununu yeni oyuncuların da beğenisine sunmayı hedefliyor. Ancak görünüşe göre GTA 5’in bu yeni sürümü, bu zamana kadar gördüğümüz HD Remaster oyunlar gibi olmayacak.

Yakın bir zaman önce Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference sırasında konuşan Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick’e, şirketin HD Remaster oyunlar hakkındaki stratejisine yönelik olarak bir soru yöneltildi. Bu soruya cevap veren Zelnick, bu oyunların her zaman stratejin bir parçası olduğunu söyledi. Bu konuya yaklaşımları epey farklı olacakmış. Öyle ki, uyarlama esnasında farklı teknolojileri devreye sokarak ayırt edici bir iş çıkartacaklarını söylüyor.

GTA 5’in PS5 ve Xbox Series Versiyonu Yeni Standart Belirleyecek

Bu noktada Zelnick, örnek olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru piyasaya çıkan Mafia: Definitive Edition oyununu gösterdi. 2K Games ve Hangar 13 stüdyosunun görselleri ve performansı geliştirerek teknolojiyi iyileştirdiklerini söyledikten sonra, GTA 5’in PS5 ve Xbox Series versiyonunun görseller ve performans açısından yeni bir standart belirleyeceğini de sözlerine ekledi:

“Piyasaya sürüldüğünde standart belirleyiciydi. İkinci nesilde standart belirleyici olmaya devam etmişti. Yeni nesilde Grand Theft Auto’nun neler yapacağını göreceğiz. Açıkçası Rockstar’ın muazzam bir deneyim sunacağından şüphem yok, ama basit bir uyarlama yapıyorsanız bunu başaramazsınız.”

Son olarak, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda GTA III, GTA: Vice City ve GTA San Andreas oyunlarının HD Remaster olarak satışa sunulacağı yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Bu durum bir soru-cevap etkinliği sırasında Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick’e sorulduğunda, “Harika ve cesaret verici bir soru.” yorumunda bulunan Zelnick, “Bunu bir sorudan çok bir açıklama olarak bırakmak istiyorum. Yayın programımızla ilgili herhangi bir güncelleme Rockstar Games tarafından yapılacaktır.” diyerek topu Amerika menşeli yayıncıya atmıştı.

Gelecekte bizi GTA serisiyle ilgili oldukça heyecan verici haberler bekliyormuş gibi görünüyor. Gelişmeleri takipte olacağız. Bakalım Take-Two Interactive ve Rockstar Games bizlere neler hazırlıyorlar?