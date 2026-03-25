GTA 6 Her Anlamda Gerçekçiliğin Sınırlarını Zorlayacak: Bunu da Düşünmüşler!
Eski bir Rockstar Games çalışanının LinkedIn profilinde yer verdiği bilgiye bakılırsa Grand Theft Auto 6, yeni nesil cam kırılma sistemiyle geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Grand Theft Auto 6, ortaya çıkan yeni bilgilere bakılırsa, yeni nesil cam kırılma sistemi ile geliyor.
- Bu yeni sistem ile kıracağımız her camın standart bir animasyonu olmayıp, darbeden darbeye değişen bir animasyon ile karşılaşacağız.
- Yeni nesil cam kırılma sistemi, görünüş ile sınırlı kalmayıp, oynanışa da etki edebilir.
Rockstar Games geliştiricilerinin ne denli detaycı olduğunu, eğer Red Dead Redemption 2 dünyasına adım atmışsanız zaten görmüşsünüzdür. Bu durum, Grand Theft Auto 6 açısından büyük beklentileri de beraberinde getiriyor. Yaşanan yeni sızıntı ise, bizlere ince detaylar açısından neler bekleyebileceğimizin bir diğer işareti oldu.
Grand Theft Auto 6'da Gerçekçi Cam Kırılma Sistemi Mi Olacak?
2020 yılının Şubat ayı ile 2023 yılının Nisan ayı arasında Amerika menşeli yayıncının bünyesinde Grafik Programcısı olarak çalışan bir kişinin LinkedIn hesabında yer verdiği ama çok geçmeden kaldırdığı bilgilere bakılırsa, oyunda yeni nesil prosedürel kırılabilir cam sistemi kullanılıyor.
Geliştiricinin söz konusu bilgileri LinkedIn profilinden hızlıca kaldırması, gizli bir bilginin kazara açığa çıktığına işaret olabilir. Eğer Grand Theft Auto 6 gerçekten böyle bir sistem ile gelecek ise, oyundaki camların kırılması standart bir animasyon ile değil de aldığı darbenin kuvvetine, şekline ve yönüne bağlı olarak değişen animasyonlar ile kırılabileceğine işaret diyebiliriz.
A Rockstar dev worked on a next-gen procedural breakable glass system for GTA VI...— Urban GTA 6 (@Urban_GTA_6) March 23, 2026
imagine your whole job is just making glass behave realistically! 😭 pic.twitter.com/nKbBhrUcls
Serinin güncel oyunu olan GTA 5, cam kırılma sisteminde standart animasyonlar ile karşımıza çıkıyordu. Yani hangi açıdan darbe alırsa alsın, şiddeti veya yönü fark etmeksizin, aynı şekillerde kırılıyordu. Belli ki Rockstar Games, her alanda olduğu gibi bu tarafta da özenli bir çalışma sergiliyor. Kullanılacağı söylenen yeni sistem ile çatlakların kırılma anı, yönü ve parçaların büyüklüğü artık fizik tabanlı olacak gibi görünüyor.
Ancak beklentiler bu yeni nesil cam kırılma sisteminin görsellik ile sınırlı kalmayıp, oynanışa da etki etmesi yönünde. Mesela gizlilik odaklı bir görevdeyken, fark edilmememizin gerekeceği bir noktada yerdeki kırık cam parçalarına kazara basmamız durumunda düşmanın dikkatini çekmek ve görevimizde başarısız olmak veya etrafa saçılan cam kırıklarının karakterlerimize olası bir şekilde isabet etmesi durumunda ciddi yaralanmalar ile karşılaşmak bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Editörün Yorumu
Söz konusu Rockstar Games olunca, her türden detay çılgınlığını beklememiz gayet doğal. Red Dead Redemption 2 bile hikayesinin geçtiği Vahşi Batı dönemindeki olanaklara bağlı olarak kesinlikle bir detay cennetiydi. Modern zamanda geçen Grad Theft Auto 6 söz konusu olduğunda, Amerika menşeli şirketin yine standartları belirleyeceğine ve işçiliğin ne denli özenli olduğuna şahit olacağımıza şüphe yok. Üzerinden sekiz yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen Red Dead Redemption 2 içerisinde yeni şeyler keşfedilebiliyor iken, benzer bir durumun yeni Grand Theft Auto için de geçerli olacağını bilmek için dahi olmaya gerek yok.