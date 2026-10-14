PS5'te 1.600 Oyunu Bedava Veren Korsan Mağaza İki Günde Kapandı

Jailbreak'li PS5 konsollara oyun dağıtan Overdrive mağazası yalnızca iki gün dayanabildi. Mağaza aralarında yeni çıkan oyunların da bulunduğu 1.600'den fazla PS4 ve PS5 oyununu ücretsiz indirme imkanı sunuyordu. Kapanmanın arkasında Sony'nin olduğu konuşuluyor ama şirket sessizliğini koruyor. Mağazanın kapanması, GTA 6 öncesinde jailbreak'e ilgi duyan oyuncuları da yakından ilgilendiriyor.

Overdrive Mağazası Nasıl Kapandı?

Overdrive 12 Ekim 2026'da jailbreak'li konsollarda çalışan bir uygulama olarak ortaya çıktı. Mağazada Resident Evil Requiem, 007 First Light, Marvel's Spider-Man 2 ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlar ile ek paketler bulunuyordu. Kullanıcının indirdiği oyunlar konsolun ana ekranında mağazadan alınmış gibi görünüyordu.

PlayStation gelişmelerini takip eden Oliver Darko, iki gün sonra mağazanın artık çalışmadığını yazdı. Uygulamanın GitHub sayfası da hata vermeye başladı. Darko, Sony Interactive Entertainment'ın avukatlarının mağazanın geliştiricilerine ihtarname gönderdiğini öne sürüyor. Sony bu iddiayı doğrulamadı ve mağazayı kimin kapattırdığı kesin olarak bilinmiyor.

PS5 Jailbreak'i Nereden Çıktı?

Mağazanın kısa sürede yayılmasının nedeni Relapse adlı jailbreak yöntemi. Geliştirici Nathan Fargo'nun 29 Eylül 2026'da yayımladığı Relapse, 7.00 ile 13.60 arasındaki sistem yazılımlarını kullanan PS5 ve PS5 Pro'larda çalışıyor. Sony ise Eylül 2026'nın ortasında yayımladığı 14.00 sürümüyle bu açığı kapatmıştı. Ekim başında gelen 14.10 sürümü de jailbreak'e karşı yeni önlemler getirdi.

Beebom'a göre jailbreak'e ilginin artmasında Sony'nin fiziksel oyun kararına duyulan tepkinin de payı var. Sony, Ocak 2028'den itibaren çıkacak yeni PlayStation oyunlarını yalnızca dijital olarak satacağını açıklamıştı. Aynı not, Sony'nin 13 Ekim 2026'da tanıttığı Japonya'ya özel PS5 Digital Edition modelinin sayfasında da yer alıyor.

Jailbreak yapılan konsollarda PlayStation Network erişiminin engellenmesi gibi riskler bulunuyor. Sony'nin bu konsollara karşı neler yapabileceğini jailbreak yapılan PS5'lere gelebilecek yasaklar haberimizde ayrıntılı olarak anlatmıştık.

GTA 6 Oyuncularını Neden İlgilendiriyor?

Bir başka iddia GTA 6 ile ilgili. Buna göre oyun, 19 Kasım 2026'daki çıkışında PS5'te 14.10 sistem yazılımını şart koşacak. Rockstar Games bu iddiayı doğrulamadı. İddia doğruysa oyunu çıkış gününde oynamak isteyen biri, jailbreak için konsolunu eski bir sürümde tutamayacak. Bu durumda oyuncular, jailbreak ile GTA 6'yı çıkış gününde oynamak arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Editörün Yorumu

Overdrive'ın bu kadar kısa sürede kapanmasını beklenen bir son olarak görüyorum. Yeni oyunları doğrudan konsolun ana ekranına getiren bir mağaza, Sony'nin görmezden gelemeyeceği kadar görünürdü. Asıl önemli ayrıntı GTA 6: Rockstar 14.10 sürümünü şart koşarsa jailbreak'li konsolların cazibesi büyük ölçüde azalır, ama bu henüz doğrulanmış bir bilgi değil. Konsolunuzu bu tür denemelere açmayı düşünüyorsanız hesap yasağı riskini ve GTA 6'yı çıkış gününde oynayamama ihtimalini birlikte tartmanızı öneririm.