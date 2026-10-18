GTA 6'da Yüzlerce Ev ve Binanın İçine Girebileceksiniz

GTA 6'yı geliştiren Rockstar Games, oyunun oynanışından yeni bir kesiti Bloomberg muhabiri Jason Schreier'e gösterdi. Schreier'in 16 Ekim 2026'da yayımlanan yazısına göre oyunda girilip keşfedilebilecek yüzlerce küçük iç mekân var. Demoda Jason ile Lucia'nın serbest dolaşımda birlikte neler yapabildiği de görüldü.

GTA 6'da Kaç İç Mekâna Girilebilecek?

Rockstar kesin bir sayı vermedi. Demoyu oynatan geliştirme yöneticisi Rob Nelson'a göre oyunda keşfedilebilecek yüzlerce küçük iç mekân var. Demoda gösterilenler bir spor salonu, bir banka ve bir işletmenin arka ofisiydi. Daha önce dolaşan 700 girilebilir bina iddiasını ise Rockstar doğrulamadı.

Bloomberg'in İzlediği Demoda Neler Var?

Rockstar Schreier'in oyunu kendisinin oynamasına izin vermedi, kumandayı Nelson kullandı. Demoda Jason, Lucia'yı arayıp buluşmak istedi. Lucia geldiğinde tek tuşa basmak Jason'ın onu öpmesine yetti. Çift parkta el ele yürüdü, otomobille kısa bir tur attı ve spor salonuna gitti; burada Jason squat yaparken Lucia koşu bandında koştu.

Ardından ikili bir bankayı soymaya değip değmeyeceğine baktı, ama Jason çok fazla güvenlik görevlisi olduğu için vazgeçti. Çift daha sonra Schreier'in benzinlik olduğunu düşündüğü bir işletmenin arka ofisine girdi. Burada alarmı kapatıp kimseye fark ettirmeden parayı aldılar. Bu soygun bir hikâye görevinin parçası değildi, Nelson çifti serbest dolaşımda bu işletmeye götürdü.

GTA 6'nın Hikâyesi GTA 5'e Benzeyecek mi?

Schreier, Jason ve Lucia'nın hikâyesinin GTA 5'ten çok Red Dead Redemption 2'yi andırdığını düşünüyor. Muhabir GTA 5'in ilk saatini yakın zamanda yeniden oynadığını ve sürekli birbirine bağıran karakterlerden çabuk yorulduğunu yazdı. GTA 6'yı ise "birlikte vakit geçirmekten gerçekten hoşlanan iki insanın" hikâyesi olarak tanımladı. Bu Rockstar'ın açıklaması değil, kısa bir demoya dayanan kişisel bir izlenim.

Rockstar'ın sitesindeki Ultimate Edition açıklaması, GTA 6'nın hikâyesinin Red Dead Redemption 2'deki gibi bölümlerden oluşacağını yazın göstermişti. Şirket 15 Ekim 2026'daki çıkış fragmanında da çiftin ilişkisini öne çıkarmıştı.

GTA 6 Japonya'da Neden CERO Z Aldı?

Japonya'nın derecelendirme kurumu CERO, oyuna yalnızca 18 yaş üstüne satışa izin veren Z derecesini verdi. PlayStation Store ve Xbox Store'un Japonya sayfalarında suç ve şiddet uyarıları görünüyor. Oyun ABD'nin derecelendirme kurumu ESRB'den M, Avrupa'da PEGI'den 18, Almanya'da USK'dan 18 almıştı. GTA 5'in Japonya sürümünde de bazı cinsel ve şiddet sahneleri değiştirilmişti. Rockstar GTA 6'nın Japonya sürümünde fark olup olmayacağını açıklamadı.

GTA 6, 19 Kasım 2026'da PS5 ve Xbox Series X|S için çıkacak, PC sürümü için bir tarih açıklanmadı. Oyunun Türkiye fiyatı Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate için 4.999 TL. Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Rockstar'ın soygunu bir görevde değil, serbest dolaşımda girilen bir işletmenin arka ofisinde göstermesi bence demonun en önemli ipucu. Yüzlerce küçük iç mekân, haritayı oyuncunun kendi planını kurduğu bir alana çevirebilir; banka önünde güvenlik görevlilerini sayıp vazgeçmek de aynı fikrin parçası. Öte yandan kumandayı Rockstar'ın kendi geliştiricisi tuttu ve izlenen yol önceden seçildi. PC'de oynamayı bekleyenler içinse hâlâ bir tarih yok.