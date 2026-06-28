GTA 6 Hikâyesiyle İlgili Kritik Detay Ortaya Çıktı! RDR 2 İle Benzer Olacak

Rockstar Games'in GTA 6'yı oyuncularla buluşturmasına yalnızca birkaç ay kaldı. Kısa süre önce ön siparişe açılan oyun, oyun dünyasının gündeminden düşmüyor. Çıkış tarihi yaklaşırken Grand Theft Auto 6 hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak oyunun hikâyesiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı.

GTA 6 Hikâyesi Bölümlere mi Ayrılacak?

GTA 6'nın hikâyesiyle ilgili bugüne kadar çok sayıda sızıntı ortaya çıktı ve Rockstar Games de çeşitli resmî bilgiler paylaştı. Kısaca özetlemek gerekirse oyunun merkezinde Jason ve Lucia karakterleri yer alacak ve hikâye bu ikilinin etrafında şekillenecek. Son olarak ortaya çıkan yeni bir detay ise GTA 6'nın hikâyesinin bölümlere ayrılmış bir yapıya sahip olabileceğini gösterdi.

Rockstar Games'in resmî web sitesindeki GTA 6 sayfasında oyunun Ultimate Edition sürümü için şöyle bir açıklama yer alıyor;

GTA 6 Ultimate Edition bonusları, Jason ve Lucia'nın hikâyesinin tüm yönlerine yayılıyor ve her bölümün (chapter) arkasında yeni içerikler açılıyor.

Buradaki en dikkat çeken ifade ise tahmin edebileceğiniz üzere "her bölümün arkasında" kısmı. Buna göre Rockstar Games, GTA 6 hikayesinin bölümlerden oluşacağını resmen doğrulamış olabilir. Bu oldukça önemli çünkü 2013'te çıkan ve günümüzde hâlâ en çok oynanan oyunlar arasında yer alan GTA 5'te bazı sinematik ara sahneler bulunsa da tüm görevler kesintisiz ilerliyordu. Yani bölümlere ayrılmış bir hikâye yapısı bulunmuyordu. Görünüşe göre GTA 6 ise tıpkı Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi sinematik anlatımı öne çıkaran ve bölümlere ayrılmış bir hikâyeyle oyuncuların karşısına çıkacak.

GTA 6 Hikâyesi Neden Bölümlere Ayrılmış Şekilde Olacak?

Peki şirket GTA 5'te kesintisiz ilerleyen bir hikâye sunarken, GTA 6'da neden bölümlere ayrılmış bir hikâye tercih etti? Rockstar Games bunun nedenini resmî olarak açıklamadı. Ancak şirket, Jason ve Lucia'nın suç dünyasındaki yolculuğunu ve karakter gelişimini daha güzel şekilde anlatabilmek için böyle bir tercih yapmış olabilir.

Bunun yanı sıra oyuncu geri bildirimleri de bu kararın arkasındaki nedenlerden biri olabilir. Red Dead Redemption 2, 2018'de yani GTA 5'ten sonra piyasaya sürülmüştü. Rockstar, RDR 2'deki bölümlere ayrılmış hikâye yapısının oyuncular tarafından beğenildiğini görmüş olabilir.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6'yı 19 Kasım'da Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için piyasaya sürecek. Yani önümüzde yalnızca birkaç ay kaldı. Kısa süre önce ön siparişe açılan oyun için oyuncular siparişlerini vermeye başladı ve kasım ayındaki çıkışı heyecanla bekliyor.

Editörün Yorumu

Hem GTA 5 hem de RDR 2 oynamış biri olarak RDR 2'deki parçalı hikâye anlatımının çok daha başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun GTA 6'da da karşımıza çıkacak olmasına sevindim. Böylece oyundaki hikâyenin ve karakterlerin gelişimine çok daha etkileyici bir şekilde tanıklık edebileceğiz.