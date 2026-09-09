GTA 6'da Eşi Benzeri Görülmemiş NPC'ler Olacak! Özellikleri Ortaya Çıktı

Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) çıkışına oldukça az bir süre kaldı. Süre azaldıkça oyunla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu ise NPC'lerle ilgili oldu. Paylaşılan bilgilere göre sadece dünyayı dolu göstermek için yerleştirilmeyecekler, bununla birlikte gerçek bir insan gibi hareket edecekler.

GTA 6'da NPC'ler Nasıl Çalışacak?

Tepkileri değişiklik gösterecek.

NPC'lerin aksesuarları alınabilecek.

Polis NPC'lerin fiziksel özellikleri birbirinden farklı olacak.

Tek tip soygunlar olmayacak.

Rastgele gelişen olaylar olacak.

NPC'lerin kıyafetleri bölgeye göre değişecek.

GTA 6'da NPC'lerin Tepkileri Nasıl Olacak?

Oyundaki NPC'lerin tepkileri tamamen oyuncunun silah taşıyıp taşımadığına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Eğer oyuncunun silahı açıkça görünüyorsa NPC'nin tepkisi de farklı olacak. Bazıları korkup kaçacak, bazıları panikleyecek ve bazıları da ona yaklaşıp silahını kapmaya çalışacak. Soygun sırasında bir NPC'nin Lucia'ya yaklaşarak müdahale etmeye çalışması, bunun önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

GTA 6'da NPC'lerin Hangi Aksesuarları Alınabilecek?

Bu aslında Red Dead Redemption 2'de olan bir özellikti. Bir NPC ile kavga ederken onun şapkası yere düşebiliyordu. Aynısı GTA 6'da da olacak. Eğer kavga sırasında karşıdaki NPC'nin şapkası ya da gözlüğü yere düşerse onları alıp takabileceksiniz. Özellikle aranma seviyesini sıfırlamaya çalışırken işe yarayabileceği düşünülüyor.

GTA 6'da Polisler Nasıl Görünecek?

GTA 6'da polislerin fiziksel özellikleri çok değişkenlik gösterecek. Kimi polis kilolu kimi polis de nasıl bir faaliyette bulunduğuna göre yorulduğunu gösteren davranışlarda bulunacak. Örneğin bir kovalamaca sırasında daha kilolu polis Jason'ı yaya olarak takip etmeye kalkarsa polisin eğilip nefes nefese kaldığı görülebilecek. Yani oyunda kilo sadece görünümden ibaret olmayacak, davranışları da değiştirecek.

GTA 6'da Soygunlar Nasıl Olacak?

Oyunda bir mağazada soygun yaparken oyuncu kasiyeri konuşmaya zorlarsa o da arkada bir kasa olduğunu söyleyebilecek. Oyuncunun önünde ise iki seçenek olacak. Ya elindeki parayı alıp kaçacak ya da arka odaya gidip kasanın içindeki parayı alıp daha fazla kazançla çıkabilecek. Tabii, polisler de geleceği için bu biraz risk almayı gerektirecek.

GTA 6'da Rastgele Gelişen Olaylar Neler Sunacak?

Önceki oyunlardan zaten alışmış olabilirsiniz. GTA 6'da da rastgele gelişen olaylar olacak. Örneğin iki maskeli kadın, bir kuyumcuyu soymaya çalışırken içeride kalıyor ve Jason ile Lucia'dan yardım istiyor. Böyle bir durumda seçenek de oyunculara bırakılıyor. Oyuncu isterse onlara yardım edebiliyor ama bunu kendi lehine çevirip kuyumcudaki her şeyi ele geçirebiliyor.

GTA 6'da NPC'lerin Kıyafeti Nasıl Olacak?

NPC'lerin kıyafetleri bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterecek. Yani her yerde aynı kıyafetler görmeyeceksiniz. Spor salonunda daha uygun giysiler tercih edilecek. Jason'ın yaşadığı yerde ise daha günlük kıyafetler olacak. Diğer bölgelerde de yine farklı kıyafetler yer alacak.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Bu tarihte sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X / S üzerinden oynanabilir olacak. Oyun ilk başta PC'ye gelmeyecek. Sızıntılara göre 2027 yılında gelmesi muhtemel. Önceki oyunun aksine bunun çok fazla zaman alması beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse GTA 6'ya uzun bakış videosunu izlediğimde oyunla ilgili bazı yönlerden hayal kırıklığı yaşamıştım ama bu detaylar bile ne kadar çok emek verildiğini görmek için yeterli. Açıkçası NPC'lerin bu kadar gelişmiş olmasının oyunu oldukça gerçekçi hâle getireceğini düşünüyorum. Doğal bir deneyim elde etmek isteyenler için ciddi avantajları olacaktır.