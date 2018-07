GTA Online'ı PS Plus Üyeliği Olmadan Oynayabileceğiz

Rockstar Games, PS4 kullanıcılarını mutlu edecek bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada GTA Online'ın iki hafta boyunca PlayStation Plus üyeliği olmadan oynanabileceği belirtildi.

Grand Theft Auto Online için duyurulan After Hours güncellemesi dün itibarıyla yayınlandı. Güncellemeyle birlikte oyunda kendi gece kulübümüzü kurabiliyoruz ve istediğimiz şekilde dizayn edebiliyoruz. Kulübümüze çalışan alıp, bu çalışanları yetkilendirebiliyoruz. After Hours güncellemesiyle GTA IV'den yakından tanıdığımız "Gay" Tony Prince de oyuna eklendi. Bunlarla birlikte oyuna yeni araçlar, dronelar, karakterler ve yeni bir silah eklendi. GTA Online'a eklenen After Hours isimli yeni güncelleme oyunu daha eğlenceli hale getirmiş.

Rockstar Games, After Hours güncellemesinin şerefine GTA Online'ı belli süreliğine PlayStation Plus üyeliği olmadan oynayabileceğimizi belirtti. 6 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlikle birlikte PlayStation Plus üyeliğiniz olmasa bile oyunu rahatlıkla oynayabileceksiniz. Oyuna girdiğinizde PlayStation üyeliği satın alın gibi bir uyarı verilmeyecek. Özellikle PlayStation Plus üyeliğinin aylık ücretinin 24 lira gibi ateş pahası olduğu şu günlerde bu etkinliği kaçırmamanın akıllıca olduğunu söylemek gerek.