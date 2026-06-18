GTA Online Oynayanlara Müjde! GTA 6'dan Önce Büyük Güncelleme Geliyor

Rockstar Games, GTA Online için büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Çok yakın bir zamanda oyuncularla buluşturulacak olan bu güncelleme kapsamında oyuna büyük bir soygun görevi daha eklenecek. Üstelik bu, Los Santos'un şimdiye kadar en çok sevilen lokasyonlarından birini merkezine alacak.

GTA Online'ın Yeni Soygun Görevi Nasıl Olacak?

GTA Online'a eklenecek olan yeni soygun görevi, The Kortz Center Heist olarak adlandırılıyor. Oyuncular, bu görevde Kortz Center'ı hedef alacak. Çok önemli sanat eserleri ile dolu bu yere gizlice girip değerli eserleri ele geçirmeye çalışacaklar. Tabii, bu görevde de önceki büyük görevler gibi bazı şartları yerine getirmek gerekecek.

Bilindiği üzere Diamond Casino Heist'te önce Arcade satın almanız gerekiyor. Daha sonra birkaç adımı yerine getiriyorsunuz ve en nihayetinde büyük soygun görevini tamamlıyorsunuz. The Kortz Center Heist'te de soygun hazırlıklarına başlamak için önce Art Studio almaya ihtiyacınız olacak. Tıpkı Diamond Casino için yapılan soygunda olduğu gibi kapsamlı bir plan üzerinden ilerlenecek.

Soygun öncesinde Kortz Center son derece detaylı bir şekilde incelencek. Nerelerden girileceği, kaçış yolları ve çok daha fazlası araştırılacak. Final aşamasında Diamond Casino gibi kendi tarzınızı belirleyeceksiniz. Gizli mi gireceksiniz yoksa ekibinizle birlikte direkt girip tozu dumana mı katacaksınız? Bu da tamamen size bağlı olacak.

The Kortz Center Heist, GTA Online'a Ne Zaman Eklenecek?

The Kortz Center Heist görevi, GTA 5'in çok oyunculu modu GTA Online'a Temmuz 2026'da eklenecek. Bu güncelleme sadece yeni nesil oyun konsolları ile sınırlı olmayacak. Rockstar'ın açıklamasına göre PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S'in yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One kullanan oyunculara da sunulacak.

Rockstar Games, Yaklaşan Etkinlikte Neler Sunacak?

Rockstar Games, çok yakın zamanda bir etkinlik başlatmayı planlıyor. Bu etkinlik kapsamında oyunculara daha fazla para kazanma fırsatı sunulacak. Ayrıca pek çok oyun içi öge için büyük indirimler yapılacak. Ayrıca GTA+ üyelerini de lüks mülkler için yapılan önemli indirimler bekliyor olacak.

Editörün Yorumu

GTA Online'a eklenecek olan yeni soygun görevi, özellikle konumundan ötürü beni epey heyecanlandırdı. Pek çok kişinin dikkatini çeken bu yer yakında çok sayıda oyuncunun sık sık uğrayacağı bir yere dönüşecek gibi görünüyor. Zamanlamanın da çok doğru olduğunu söyleyebilirim. GTA 6'nın çıkışından önce eklenecek olması da oyuncuların ilgi düzeyini yüksek tutacaktır.