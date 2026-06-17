GTA 6'nın Oynanış Videosu Sızdırılmış Olabilir! Take-Two Panikledi

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'nın piyasaya sürülmesinin önünde sadece birkaç ay kalmışken önemli bir gelişme meydana geldi. Bilinmeyen bir YouTube kanalı üzerinden GTA 6'nın oynanış görüntülerini içerdiği iddia edilen bir yayın gerçekleştirildi. Oyunun geliştiricisi Rockstar Games'in üst kuruluşu Take-Two Interactive, bu durum karşısında panikleyerek hemen harekete geçti.

GTA 6'nın Oynanış Videosu Sızdırıldı mı?

Sadece 51 aboneye sahip olan "vepko" adlı bir YouTube kanalı üzerinden "Grand Theft Auto VI / GTA 6 Walkthrough Gameplay Part 1" (GTA 6 Oynanış Videosu Bölüm 1) başlıklı bir canlı yayın başlatıldı. İşin ilginç tarafı, bu yayın hiç görüntüleme almadı. Buna rağmen Take-Two Interactive hızlı davranarak telif hakkı ihlali bildirdi ve yayın engellendi.

Yayın geniş bir izleyici kitlesine ulaşmadan önce böyle bir adımın atılması, oyuncuların kafasında doğal olarak bir soru işareti oluşturdu. Olay sonrasında abone sayısı 454'e yükselen YouTube kanalına baktığımızda sıradan videoların yayınlandığını görüyoruz. Bazı videolarda oyunlardan komik derlemeler yayınlarken bazı videolarda da tamamen kendine hitap eden oyun müzikleri bulunuyor.

Kanal sahibi, bu YouTube kanalını bilgi aktarma, geniş izleyici kitlelerine ulaşma veya para kazanma gibi amaçlarla kullanmıyor. Bunun yerine kendine göre eğlenceli bulduğu anları paylaşmak gibi amaçlarla kullanmayı tercih ediyor. Çok fazla abonesi de bulunmuyor. Böyle bir kanalda GTA 6'nın oynanış videosunun yayınlanması, kulağa oldukça ilginç geliyor.

GTA 6 Sızıntısı Doğrulandı mı?

Ne Rockstar Games ne de onun üst kuruluşu Take-Two Interactive'den şimdiye kadar GTA 6'nın oynanış videosunun sızdırıldığına dair bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla ortada bir sızıntı olup olmadığının henüz netleşmediğini, bunları tamamen doğru olarak kabul etmemenin ancak olası bir sızıntı bildirimine karşı da hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyebiliriz.

GTA 6, Sızıntı Gerçekse Yine Ertelenebilir mi?

Grand Theft Auto VI'nın ilk büyük sızıntısından sonra oyun uzun bir süre ertelenmişti. Tabii ki bunun diğer bir sebebi de şirketin oyunu geliştirmek için biraz daha süreye ihtiyacı olmasıydı ama sızıntının şirket içinde sebep olduğu moral bozukluğunu da unutmamak gerekiyor. O yüzden olası bir üçüncü sızıntıda oyunun bir kez daha ertelenmesi mümkün.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi açık dünya oyunlarının arasına katılmaya hazırlanan GTA 6 eğer bu tür aksilikler olmazsa 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Hatta Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalı için çekilen röportajda iş dünyasına atılmaya hazırlananlara tavsiyeler verirken bu çıkış tarihini bir kez daha doğruladı. Söz konusu sızıntı gerçek değilse ve ileride çok büyük olumsuzluklarla da karşılaşılmazsa GTA 6 kesinlikle bu tarihte çıkacak.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse bu yaşanan son olaydan sonra pek çok oyuncu gibi benim de kafamda bir "acaba" oluştu. Bu sızıntının gerçek olması durumunda Rockstar Games'in GTA 6'yı üçüncü kez erteleme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki bu sadece Take-Two'nun aldığı ileri düzey güvenlik tedbirlerinin bir yansımasıdır. Aksi takdirde serinin hayranları için oldukça zor bir yıl olacaktır.