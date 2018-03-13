H1Z1 Artık Ücretsiz!

Bir zamanların en popüler oyunları arasında yer alan H1Z1, yakın zaman önce sürpriz bir karar alarak, free-to-play yani ücretsiz modele geçme kararı almıştı. Oyun Steam üzerinde oynaması ücretsiz hale geldi.

İlk olarak 15 Ocak 2015 tarihinde erken erişim oyunu olarak piyasaya sürülen H1Z1, hayatta kalma oyunları arasından bir anda sıyrılmış ve en çok oynananlardan bir tanesi olmuştu. Gün geçtikte hayatta kalma ve Battle Royale tarzının popülerliğini yitirmesiyle geri planda kalan yapım, 28 Şubat 2018 itibarıyla erken erişim aşamasından çıkmış ve tam bir oyun haline gelmişti.

H1Z1’in erken erişim aşamasından çıkmasını kutlamak için açıklama yapan Daybreak Games yöneticileriyse beklenmedik bir açıklama yaparak, oyunun free-to-play yani oynaması ücretsiz modele geçeceğini açıklamışlardı. 2015’ten bu yana oyuna para veren kullanıcı için çeşitli hediyeler alacağını da söyleyen yöneticiler, bugün itibarıyla söylediklerini gerçeğe yansıttılar.

Oyunun Steam sayfasında değişikliğe giden Daybreak Games, daha önce 31TL olan oyunu ücretsiz olarak güncellediler. Ayrıca yapılan açıklamayla para veren kullanıcılara vaat edilen Appreciation Pack’lerin hesaplara gönderildiğini de aktardılar. Oldukça sevilen oyunu hemen ücretsiz olarak denemek için “indir” tuşuna basabilirsiniz.