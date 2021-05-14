Beyin İmplantları Hayali El Yazısını Gerçek Metne Dönüştürdü

Hayali el yazısı gerçek metne nasıl çevrildi? ABD'nin Stanford Üniversitesinden gelen son çalışmaya göre araştırmacılar, bilgisayar arayüzünde sadece düşünerek yazı yazmayı başardı.

ABD'deki Stanford Üniversitesinden bilim adamları, zihinsel el yazısını ekranda görünen kelimelere dönüştüren bir 'beyin-bilgisayar arayüzü' (BCI) geliştirdi.

Felçli bir adamın beynindeki elektrotlar, hayal ettiği el yazısını bir ekranda gösterilen kelimelere dönüştürdü. Beyinden gerçek bir metne dönüştürülen bu çeviri, felç gibi hastalıklara sahip olan kişilerin sadece düşüncelerini kullanarak iletişim kurmalarına yardımcı olacabilir.

Deney dahilinde, 65 yaşındaki adamın beyin yüzeyine yerleştirilmiş iki küçük elektrot bulunuyordu. Elektrotlar, beynin el ve parmak hareketlerini kontrol eden kısmındaki elektriksel aktiviteyi okudu.

Felçli adam, boynundan aşağısı felç olmasına rağmen, eliyle mektup yazdığını hayal etti. Araştırmacılar daha sonra bir algoritma sayesine hayal edilen her harfle birlikte gelen sinirsel kalıpları buldu ve bu kalıpları ekranda yazan kelimelere dönüştürdü.

Hayali el yazısı gerçek metne nasıl çevrildi?

Stanford Üniversitesi Howard Hughes Tıp Enstitüsü araştırmacısı Krishna Shenoy ve ekip arkadaşları tarafından Nature'da paylaşılan çalışma, felçli bireyler için kritik bir dönüm noktası olabilir.

Engelli denek, kendi beyin aktivitesinden dakikada 90 karakter veya 15 kelime üretmeyi başardı. Bu, katılımcıyla aynı yaş grubundaki sağlıklı insanların akıllı telefonlarda ortalama yazma oranı kadar hızlı.

Ayrıca uzmanlara göre sadece hızlı değildi, aynı zamanda yazım oldukça doğruydu. Metin bu hızda %94'ün üzerinde doğruluğu yakalamayı başardı, ancak otomatik düzeltme sistemi kullanıldığında %99'a yükseldi.

Düşünceden metne geçirme sistemi, felç durumundan çok sonra çalışmasıyla merak uyandırıyor. Araştırmacı Shenoy, "Büyük sürpriz, omurilik yaralanmasından yıllar sonra bile, ellerinizi veya parmaklarınızı kullanamadığınız halde, elektriksel aktiviteyi aktif tutabiliyor olmanız" dedi.

Shenoy açıklamasında "Bunun başka insanlarda işe yarayacağına dair çok az şüphe var" diyerek diğer felçli bireylerde de çalışabileceğini düşünüyor.

Çalışmaya dahil olmayan California Üniversitesi sinirbilimcisi Jose Carmena, elektrotların bu alanda büyük bir ilerleme olduğunu söyledi.

Araştırma felçli bireyler için önemli bir aşamaya gelindiğini gösterse de, düşünce destekli iletişim hala emekleme seviyesinde. Bilim insanlarına göre daha fazla gönüllü ile çalışma yapılması gerekiyor. Uzmanlar, BCI sistemini hem hareket etme hem de konuşma yeteneğini kaybetmiş bir kişiyle test etmeyi planlıyor.