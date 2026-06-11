Fırsatı Kaçırmayın! Popüler Strateji Oyunu 1.290 TL İndirime Girdi!

Steam strateji türü hayranlarına müjdeyi verdi. Platform kısa bir süre önce 2016'da piyasaya sürülen popüler bir yapımda büyük bir indirim yaptı. Peki indirimdeki oyunun ismi ne ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Hearts of Iron IV Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Hearts of Iron IV Steam'de kısa bir süre önce indirime girdi. Oyuncular bu kapsamda yapımı 25 Haziran'a kadar 34,99 dolar (1.614 TL) yerine 6,99 dolara (322 TL) satın alabilecekler. Yani yapımın 1.292 TL'lik büyük bir indirime girdiğini söyleyebiliriz. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Eğer oyuna bu parayı verme konusunda aklınızda soru işareti varsa, 15 Haziran akşamına kadar ücretsiz bir şekilde deneme imkanınız da olacak. Bu süre sonunda oyunu beğenirseniz söz konusu indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Hearts of Iron IV Nasıl Bir Oyun?

Hearts of Iron IV, İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan bir strateji oyunu diyebiliriz. Paradox Interactive tarafından 2016'da oyunseverlerin beğenisine sunulan oyunda dünyanın herhangi bir ülkesini seçip o ülkenin siyasi, askeri ve ekonomik kaderini yönetiyorsunuz. Ordu kuruyorsunuz, ittifaklar kuruyorsunuz, cephe hatları çiziyorsunuz ve kısacası tarihin akışını değiştirebiliyorsunuz. Kısacası strateji ve tarihe ilginiz varsa Hearts of Iron IV sizin için çok uygun bir seçenek olabilir.

Hearts of Iron IV Fragmanı

Hearts of Iron IV Türkçe Desteği Var mı?

Hearts of Iron IV'ün Steam sayfasına baktığımızda maalesef Türkçe desteğinin olmadığını görüyoruz. Bu da strateji türündeki oyunlarda doğal olarak kritik bir dil bariyeri oluşturuyor. Yani Türkçe desteğinin olmaması oyunun en büyük dezavantajlarından biri. Yapımı satın alıp indirdiğinizde İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi dillerde oynayabiliyorsunuz.

Hearts of Iron IV Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 Home 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 750 veya AMD FX 4300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 470 1.28 GB veya AMD HD 5850 1 GB ya da Intel Iris Xe G7 Tiger Lake veya AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Ek notlar: Fare ve klavye gerekir. Multiplayer için internet bağlantısı veya LAN gerekir. Çok oyunculu modda en fazla 32 oyuncu desteklenir.

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 Home 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD Ryzen 3 2200G

Bellek: 6 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 570 1.28 GB veya AMD Radeon HD 7970 3 GB ya da Intel Iris Xe G7 Tiger Lake

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Ek notlar: Fare ve klavye gerekir. Multiplayer için internet bağlantısı veya LAN gerekir. Çok oyunculu modda en fazla 32 oyuncu desteklenir.

Editörün Yorumu

Strateji oyunlarına çok ilgim olmadığından Hearts of Iron IV'ü muhtemelen pas geçeceğim. Ancak söz konusu yapımın fazlasıyla popüler olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle strateji türüne ilgi duyan oyuncuları memnun edeceğini düşünüyorum. Buradaki en büyük avantaj ise yapımın halihazırda 15 Haziran'a kadar ücretsiz olması. Yani ilk etapta herhangi bir ücret ödemeden deneyip sonrasında satın alabileceksiniz.