Hearts of Iron IV ile Windows bilgisayarınızda aksiyon dolu stratejik savaşlara katılabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hearts of Iron serisinin son oyunlarından bir tanesi olan Hearts of Iron IV, milyonları çevresinde toplamaya devam ediyor. 2016 yılında lansmana giren yapım, Paradox Development Studio tarafından geliştirildi. II. Dünya Savaşı teması ile oyuncuların karşısına çıkan başarılı yapım, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Hayranlık uyandıran bir strateji oyunu olarak ifade edilen başarılı oyun askeri birimlerin yanı sıra bilimsel anlamda da pek çok içeriği oyuncuların beğenisine sunuyor. Oldukça zengin bir içerik eşliğinde günümüze kadar gelen yapım, aldığı güncellemeler ile içeriğini epey genişletti.

Hearts of Iron IV Özellikleri

Tek oyunculu ve çok oyunculu farklı oynanış modları,

7 farklı dil seçeneği,

Zengin içerik,

Kaliteli grafik açıları,

Milyonlarca gerçek oyuncu,

3D ses efektleri,

Görsel efektler

Yapım içerisinde Türkçe dil desteği yer almazken oyunculara 7 farklı dil seçeneği sunuluyor. Görsel efektlerin yer aldığı yapım içerisinde grafiklerin kalitesine de diyecek söz yok doğrusu. Milyonlarca gerçek oyuncunun birbirleriyle mücadele ettiği bir atmosfer de farklı ve bir o kadar da sürükleyici savaşlara ev sahipliği yapan oyun, stratejik anlamla tüm içerikleri oyunculara sunuyor. Günümüze kadar milyonlarca adet kopya satarak gelen yapım, İkinci Dünya Savaşı temalı içerikleri ile oyunculara sürükleyici bir deneyim sunuyor. Gerçek oyunculara karşı mücadele edecek olan oyuncular, pek çok başarımında kilidini açabilecek, oyun içerisinde kullanabilecekler.

Oyunun çeşitli DLC yani genişleme paketleri de yer alıyor. Tabii bu paketlerin ücretli olarak satıldığını ifade edelim. Bu genişleme paketleri içerisinde yepyeni özellikler ve içerikler yer alıyor. Genişleme paketlerindeki içerikler görselliğe hitap etmektedir. Simülasyon ve strateji oyunları arasında yer alan Hearts of Iron IV, kitlesini artırmaya devam ediyor.

Hearts of Iron IV İndir

Steam üzerinde uygun bir fiyat etiketine sahip olan oyun, Steam’den satın alınıp indirilebiliyor. Türkçe dil desteğine sahip olmayan oyun, ülkemiz oyuncuları arasında da oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Oyun sık sık indirimli fiyatı ile satışlarına devam ediyor.