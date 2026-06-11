Popüler Zombi Oyununda Büyük İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Steam yeni bir indirim kampanyasıyla karşımıza çıktı. Platform, bu kapsamda kısa bir süre önce Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition’ın fiyatında indirime gitti. Peki, oyuncular yapımı ne zamana kadar indirimli fiyatlardan satın alabilecek? İşte merak edilen detaylar!

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition Steam'de Kaç TL İndirime Girdi?

Steam'de başlayan son kampanyayla birlikte Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition'ın fiyatında yüzde 80'lik bir indirim yapıldı. Oyuncular 24 Haziran'a kadar yapımı 39,99 dolar (1.845 TL) yerine 7,99 dolara (345 TL) satın alabilecekler. Yani 1.500 TL'lik bir indirim var diyebiliriz. Oyunu satın alıp almamaya karar vermek için ise önünüzdek bolca vakit olacak.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition Xbox'ta Kaç TL?

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition Steam'de indirime girse de şu an için Xbox'ta aynı durum söz konusu değil. Hatta an itibariyle oyunun Xbox sayfasına baktığımızda 1.059 TL'lik bir fiyat etiketinin olduğunu görüyoruz. Ancak yine de bu gibi platformlarda belirli aralıklarla indirim kampanyalarının düzenlendiğini belirtelim. Yani oyun ileri bir tarihte indirime girebilir.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition PlayStation'da Kaç TL?

Benzer bir durum PlayStation'da da var. Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition an itibariyle PlayStation Store'de indirimsiz bir şekilde 2.099 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışta. PlayStation'da da belirli aralıklarla indirimlerin düzenlediğini söyleyebiliriz.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition Nasıl Bir Oyun?

Dying Light 2 Stay Human kıyamet sonrası açık bir dünyada zombilerle mücadele ettiğiniz bir aksiyon-rol yapma oyunu diyebiliriz. Yapımda parkur ve dövüş becerilerinizi kullanarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Reloaded Edition ise oyunun şimdiye kadarki en güncel ve gelişmiş sürümünü bizlere sunuyor. Ek olarak 2022'de çıkan Bloody Ties DLC'si de bu paketle birlikte geliyor.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition Sistem Gereksinimleri Neler?

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 7

İşlemci: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / AMD Radeon™ RX 560 (4GB VRAM)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10

İşlemci: AMD / Intel CPU running at 3.6 GHz or higher: AMD Ryzen 5 3600X or Intel i5-8600K or newer

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6GB or AMD RX Vega 56 8GB or newer

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Dying Light 2 Stay Human ilk çıktığında denediğim oyunlardan birisi. Zombi temalı oyunları sevdiğimden o dönem bu yapım fazlasıyla hoşuma gitmişti. Eğer siz de bu türe ilgi duyuyorsanız, yüzde 80'lik bu büyük indirimi değerlendirebilirsiniz. Şahsen çok da pişman olacağınızı düşünmüyorum.