Hitman Sniper Kısa Süreliğine Ücretsiz, Hemen İndirin!

Square Enix'in geliştirdiği Hitman Sniper adındaki mobil yapım, 10 milyon indirmeyi geride bıraktı. Geliştirici ekip bunu kutlamak için oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi.

Hitman Sniper, 2014 yılında çıkış yapmıştı. Mobil platforma çıkış yapan yapımda Ajan 47'yi yönetiyoruz. Suikast sözleşmeleri alarak yüksek noktalardaki hedefleri avlamaya çalışıyoruz. Oyunda rakiplerimizi avlarken atış kaçırma gibi bir şansımız pek bulunmuyor. O yüzden çevreyi dikkatlice incelemeli ve hedeflerimizi tek atışla indirmeliyiz. Oyunda çevreyi de kullanabiliyoruz. Çevredeki yardımcıları akıllıca kullanarak, öldürdüğümüz hedeflere kaza süsü verebiliyoruz. Görevlerden kazandığımız parayla karakterimizi ve silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Bu sayede görevleri daha hızlı bir şekilde bitirebiliyoruz.

10 milyon indirilmeye ulaşan Hitman Sniper, 4 Nisan'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Süre bitmeden indirmeyi unutmayın. Hitman Sniper'ı aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.