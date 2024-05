MrBeast Milyarderlere Çağrıda Bulundu: Hangi Konuda Destek İstedi?

YouTube'un en popüler ismi olarak bildiğimiz MrBeast, çektiği videolar ve videoların insanlara inanılmaz pahalı hediyeler ve para ödülleri dağıtmasıyla sürekli gündeme geliyor.

Ancak MrBeast, bu sefer X üzerinden paylaştığı bir gönderide "aşırı zengin" olan milyarderlere seslendi. Milyarderlerden, YouTube'daki "Beast Philanthropy" kanalında içerik oluşturmaya yardım etmelerini istedi.

MrBeast, milyarderlerden yardım istediği kanalını 2021'de açtı ve bugüne kadar bu kanaldaki videoları sayesinde pek çok yardım gerçekleştirdi. Bu yardımlar okul inşa etmek, 30 milyon dolar değerinde bedava yemek dağıtmak gibi sayısız projeden oluşuyor.

Hey billionaires! I’d love to take some of your unfathomable wealth and use it to complete whatever philanthropic project that matters to you for a video on our beast philanthropy channel! (100% of all the revenue on this channel goes back into the charity) ❤️❤️ pic.twitter.com/xTZcSRqbfU