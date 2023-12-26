TOGG Yurt Dışına Açılıyor: Almanya'da Satış Personeli Alımı Başladı!

Yerli otomobil üreticisi Togg, uluslararası pazarda yer almak için hazırlıklara başladı ve bu kapsamda satış departmanında yeni personel alımlarına başladı. LinkedIn üzerinde ortaya çıkan iş ilanlarına göre, Togg'un yurt dışında satış faaliyetlerine geçiş yapacağı belirlendi.

Togg'un Türkiye'deki dağıtımına Mart ayında başlamasının ardından 15 bin araç sahibine ulaşıldığı duyurulmuştu, ve şimdi yerli otomobilin yurt dışına açılma kararı alındı.

Almanya Merkezli Satış Operasyonu İş İlanları Açıklandı!

Togg'un resmi LinkedIn sayfasında paylaşılan 4 iş ilanına göre, şirket Almanya merkezli olarak yeni bir satış operasyonu başlatacak. Bu kapsamda yayınlanan iş ilanları arası şu şekilde:

Sipariş ve dağıtım planlama

Satış operasyonları

İletişim ağı geliştirme - Satış ve satış sonrası hizmetler

Satış sonrası operasyonlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın açıklamalarına göre, Togg'un yurt dışına ilk ihracatının 2025 yılında başlaması bekleniyor. Bu süreç muhtemelen 2024 yılında ön siparişlerin alınmasıyla başlayacak.

Togg'un ülkemizdeki satış fiyatı euro bazında değerlendirildiğinde, T10X modeli vergisiz olarak 45.000 euro, uzun menzil versiyonu ise 57.000 euro fiyat etiketine sahip olacak.

Bu rakamlar, Togg'un Tesla Model Y gibi segmentteki rakiplerine ciddi bir rekabet avantajı sağlayabileceğini gösteriyor. Şu anda Türkiye'deki karayollarında 15.000 adet Togg'un dolaştığı, ve yıl sonuna kadar bu sayının 20.000'e ulaşması öngörülüyor.

Ancak, şirketin öncelikli olarak Türkiye'deki satışlara mı odaklanacağı, yoksa Almanya gibi uluslararası pazarlara mı ağırlık vereceği konusundaki stratejisi merak konusu. Togg'un Almanya'daki satış stratejisi hakkındaki düşüncelerini yorumlarda paylaşmalarını bekliyoruz.