Google, OpenAI'a Karşı Savaş Açtı: Lansman Öncesinde Gemini'den Video Paylaştı!

Dün OpenAI'ın yeni modeli GPT-4o'ı tanıtması ile birlikte yapay zeka ve teknoloji dünyası alev almaya başladı. Bugüne kadar gördüğümüz en zeki yapay zeka modeli olarak nitelendirebileceğimiz GPT-4o, ortalığı kasıp kavuracak gibi görünüyor.

Tabii, yapay zeka deyince aklımıza gelen teknoloji devi Google da OpenAI'ın kendisinden tam bir gün önce lansman gerçekleştirerek yeni modelini tanıtmasına sessiz kalmadı. Resmi X hesabı üzerinden paylaştığı 50 saniyelik kısa video ile OpenAI'a karşı bir hamlede bulundu.

One more day until #GoogleIO! We’re feeling 🤩. See you tomorrow for the latest news about AI, Search and more. pic.twitter.com/QiS1G8GBf9