Google, OpenAI'a Karşı Savaş Açtı: Lansman Öncesinde Gemini'den Video Paylaştı!

Dün OpenAI'ın yeni modeli GPT-4o'ı tanıtması ile birlikte yapay zeka ve teknoloji dünyası alev almaya başladı. Bugüne kadar gördüğümüz en zeki yapay zeka modeli olarak nitelendirebileceğimiz GPT-4o, ortalığı kasıp kavuracak gibi görünüyor.

Tabii, yapay zeka deyince aklımıza gelen teknoloji devi Google da OpenAI'ın kendisinden tam bir gün önce lansman gerçekleştirerek yeni modelini tanıtmasına sessiz kalmadı. Resmi X hesabı üzerinden paylaştığı 50 saniyelik kısa video ile OpenAI'a karşı bir hamlede bulundu.

One more day until #GoogleIO! We’re feeling 🤩. See you tomorrow for the latest news about AI, Search and more. pic.twitter.com/QiS1G8GBf9 — Google (@Google) May 13, 2024

Google, OpenAI'ın Yeni Modeline Savaş Açtı

OpenAI'ın yeni modelinde en dikkat çeken şey gerçek zamanlı olarak çeviri yaparak karşınızdaki kişiyle sohbet edebiliyor olmanız oldu. Google da bugün Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleştireceği lansman öncesinde Gemini sohbet robotunun güncellenmiş versiyonuna dair kısa bir spoiler verdi.

Paylaşılan videoda Gemini'nin hem canlı video girişi hem de sesli komutları anlık olarak işleyebildiğini gösteriyor. Google'ın tüm yapay zeka planları ve yeniliklerini de detaylarıyla göreceğimiz I/O etkinliği bu video sayesinde daha da merakla beklenmeye başladı.

Bakalım Google'ın bu manidar paylaşımı, dün fazlasıyla ses getiren GPT-4o'ı geride bırakabilecek yeteneklere sahip bir Gemini'nin habercisi olduğunu doğrulayacak mı? Bu akşam göreceğiz.