TikTok Yapay Zeka Hakimiyetini Artırıyor: Arama Sayfasına Yeni Özellik Getiriyor!

TikTok, pek çok rakibi gibi yapay zeka alanındaki gelişmeleri takip edip platforma entegre ederek kullanıcılara daha iyi deneyimler yaşatmayı öncelik ediniyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre de bu anlamda yeni bir özellik şu an test ediliyor.

TikTok'un Aramalar kısmı, Google Aramalar sonrasında kullanıcıların en çok tercih ettiği ikinci yer oluyor. Bu noktada da rakiplerinden farklı olarak öne çıkan platform, arama kısmına yapay zekayı dahil ederek daha gelişmiş ve iyileştirilmiş sonuçlar sunmaya odaklanacak.

TikTok Arama Sonuçlarında Yapay Zekayı Kullanacak

Üretken yapay zeka kullanımı da dahil olmak üzere arama sonuç sayfasında da yapay zekayı test eden TikTok, "Aramada önce çıkanlar" etiketiyle sonuçları listeyecek. TikTok'ta herhangi bir şey aratıldığında sayfanın üst kısmında AI sonuçları kısmı görünecek.

Buraya tıklanıldığı zaman yeni bir sayfaya geçiş yapılacak. The Verge, paylaştığı ekran görüntüsünde de yapılan aramalarla yapay zeka sonuçlarını gösteriyor. Sonuç sayfasında TikTok'un yapay zeka için ChatGPT'den destek aldığı ve kullanıcı algoritmasından da destek alındığı belirtiliyor.

Şu an test aşamasında olduğu bilinen özellik tüm kullanıcılarda görüntülenmiyor ve her yapılan aramada da yapay zeka sonuçları verilmediği de görülüyor. TikTok tarafından da henüz özelliğe dair resmi bir açıklama gelmedi.