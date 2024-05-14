Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcili Bir Telefon Daha Geliyor: Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Geçtiğimiz sene ilk katlanabilir telefon modelini piyasaya sunan ve mobil teknolojiyi bu sayede önde yakalayan markalardan biri olan OnePlus'ın yeni katlanabilir telefonlarının ne zaman geleceğine dair iddialar dolaşmaya başladı.

Samsung'un yeni modelleri başta olmak üzere Motorola Razr 50 Ultra ile piyasada hakimiyet kuracağına yönelik haberler gelmeye devam ederken sıra OnePlus'a da geldi. Çünkü OnePlus'ın 2024 planlarına dair bu zamana kadar çok az şey duyduk.

OnePlus Open 2 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Marka tarafından herhangi bir açıklama yapılmaması ile birlikte iki farklı güvenilir kaynağın aktardığına göre ikinci katlanabilir telefon modeli bu yıl içerisinde çıkmayacak. Bu da demek oluyor ki OnePlus, ilk katlanabilir telefonunun yükseltmesini 1 yıl arayla yapmamış olacak.

Ancak tahminlere OnePlus Open 2, 2025'in ilk aylarında tanıtılabilir. Eğer durum böyle olursa iki model arasında 2 yıl gibi uzun bir süre geçmemiş olacak. Kaynakların iddiasına göre 2025'te tanıtılacak olan OnePlus'ın yeni katlanabilir telefonu, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci gücüyle gelecek.

Snapdragon 8 Gen 4 de henüz tanıtılmadı ancak Ekim veya Kasım aylarında Qualcomm tarafından tanıtılması ve artık telefonlarda da kullanılmaya başlaması bekleniyor. Ekim - Kasım gibi tanıtılırsa OnePlus Open 2'de mutlaka kullanılacak demek pek doğru olmaz. Ancak OnePlus eğer hızlı davranırsa bu işlemciyi yeni telefonunda görmek mümkün olabilir.