Dev Bataryalı İnce Telefon: Honor Magic V5'in Görüntüleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Honor Magic V3 modelini tanıtan Honor, çok yakında yeni bir katlanabilir telefon tanıtacak. Magic V5 isimli telefonun bazı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı. Görünüşe göre telefon çok ince olacak.

Honor Magic V5'in Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Honor Magic V'in bazı görüntüleri paylaşıldı. Bu görseller, telefonun ön ve ve arka yüzeylerinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi ahibi olmamıza imkân tanıyor. Arka yüzeyde dairesel kamera modülü bulunacak. Magic V3'te de aynı tasarım tercih edilmişti.

Magic V5'in 217 gram ağırlığında olacağı iddia edildi. Telefonun katlanmış hâli 8,8 mm, katlanmamış hâlinin ise 4,35 mm olacağı öne sürüldü. Magic V3'ün katlanmış hâlinin 9,3 mm, katlanmamış hâlinin ise 4,4 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

Honor Magic V5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

7,95 inç ekran büyüklüğüne sahip Magic V5, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 6,45 inç ekran büyüklüğünde olacak. 6100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Honor Magic V5 gücünü Snapdragon 8 Elite'ın Leading isimli hız aşırtmalı sürümünden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu sürüm iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefonda IP68/69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Honor Magic V5 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Honor Magic V5 2 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak.