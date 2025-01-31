HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged'ı indirerek 130'dan fazla araçla çılgın yarışlara katılın ve kendi pistlerinizi oluşturun!

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged, Milestone S.r.l. tarafından geliştirilmiş ve yayımlanmış bir yarış oyunudur. 19 Ekim 2023'te piyasaya sürülen bu oyun, oyunculara 130'dan fazla araçla çeşitli pistlerde yarışma imkânı sunuyor. Yeni mekanikler ve araç türleriyle zenginleştirilen oyun, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı farklı oyun modlarıyla dikkat çekiyor.

Oyunculara 130'dan fazla araçla yarışma fırsatı tanınan by yapımda yeni eklenen mekanikler ve araç türleriyle oyun deneyimi daha da zenginleştirilmiş. Ayrıca kendi pistlerinizi oluşturabileceğiniz yeni ortamlar ve farklı oyun modları da mevcut.

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged, etkileyici grafikler ve akıcı animasyonlarla oyunculara görsel bir şölen sunuyor. Yeni eklenen çevreler ve pist tasarımları, oyunun görsel çeşitliliğini artırıyor.

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged İndir

Hemen HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged'ı indirerek, 130'dan fazla araçla çılgın yarışlara katılın ve çocukluk hayallerinizi gerçekleştirin!

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit ya da daha yenisi

: Windows 10 64-Bit ya da daha yenisi İşlemci : Intel Core i5-4590 or equivalent / AMD FX-4350 ya da eş değeri

: Intel Core i5-4590 or equivalent / AMD FX-4350 ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1050 / Radeon RX 460

: GeForce GTX 1050 / Radeon RX 460 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan