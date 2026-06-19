Hyundai'nin Elektrikli Sedanı Nürburgring'de Lexus LFA'yı Geride Bıraktı

Hyundai son dönemde ortaya koyduğu elektrikli otomobiller ile oldukça başarılı bir grafik çiziyor. IONIQ modelleri ile ses getiren Koreli üretici, sunduğu performanslı N versiyonlarıyla elektrikli otomobillerin de eğlenceli olabileceğini gösterdi. Hyundai IONIQ 6 N'in Nürburgring'de elde ettiği süre ise elektrikli otomobillerin geldiği son noktayı bizlere gösteriyor.

Hyundai IONIQ 6 N Nürburgring'i Ne Kadar Sürede Turladı?

Yeni Hyundai IONIQ 6 N, Nürburgring'de elde ettiği 7 dakika 35 saniye 42 saliselik tur süresi ile oldukça etkileyici bir performansa imza attı. Test pilotu ve profesyonel yarışçı olan Christian Gebhard tarafından elde edilen süre IONIQ 6 N'i birçok ikonik model ile birlikte anılmasını sağladı.

Elde ettiği süre Nürburgring'in genel derecesinin yaklaşık 1 dakika gerisinde olsa da IONIQ 6 N; Porsche 911 Carrera S (992), BMW M4 ve Chevrolet Corvette C8 gibi araçlara oldukça yakın bir sürede turlamayı başardı. Elektrikli sedan otomobil ikonik Lexus LFA'yı ise geride bırakmayı başardı. Efsanevi modelin Nürburgring tur süresi 7 dakika 38 saniye olarak kaydedilmiş. Lexus'un özel LFA Nurburgring Edition ile 7:14.64'lük bir süresinin olduğunu da hatırlatalım.

Nürburgring Tur Süresi Neden Bu Kadar Önemli?

Almanya'da bulunan Yeşil Cehennem lakaplı Nürburgring; 20,8 kilometrelik uzunluğu, 73 virajı ve değişken koşulları ile bir otomobilin limitlerini ölçmek için en iyi test sahalarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Araçların performans, yol tutuş, frenleme ve dayanıklılık dahil olmak üzere birçok farklı özelliğinin aynı anda test edilebildiği bu pist, zamanla birçok otomobil üreticisi için bir prestij meselesi hâline de gelmiş durumda.

Birçok otomobil üreticisi günümüzde araçlarının ne kadar hızlı ve güvenilir olduğunu Nürburgring'de turlayarak kanıtlamaya çalışıyor. Özellikle performanslı modeller buraya çıkarak kendi rakipleri arasında en iyi tur süresini elde etmeye çalışıyor. Süper otomobil ya da önden çekişli bir hot-hatch farketmeksizin markalar burada rekoru kendi ellerinde tutma konusunda oldukça fazla mesai harcıyorlar.

Nürburgring En İyi Tur Süreleri Neler?

Model Süre Mercedes-AMG One 6:29.09 Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance Kit 6:38.84 Ford Mustang GTD 6:40.83 McLaren P1 LM 6:43.20 Mercedes-AMG GT Black Series 6:43.62

Hyundai IONIQ 6 N Özellikleri Neler?

Çift elektrik motoruna sahip olan Hyundai IONIQ 6 N, özel N Grin Boost etkinleştirildiğinde 650 beygir güç ve 770 Nm tork değerleri sunabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,2 saniyede tamamlayan aracın son hızı ise 257 km/s olarak belirlenmiş. 84 kWh'lik batarya paketine sahip olan elektrikli araç ortalama 487 kilometre menzile sahip.

Hyundai Yeni N Modelleri Üretecek Mi?

Hyundai son yıllarda N modelleri ile sıkıcı marka algısını ortadan kaldırmaya başladı. Her ne kadar son dönemde piyasada performanslı model görmekte zorlansak da Hyundai bu konuda farklı bir yol izleyeceğini açıkladı. Koreli üretici önümüzdeki dönemde N departmanını genişletğini belirtti.

Şirket, yeni N modellerini sadece elektrikli modellerle de sınırlamayacak. İçten yanmalı araçlardan vazgeçmek istemeyen marka, Elantra N gibi modellere kullanmak üzere yeni nesil bir N motoru geliştiriyor. Bu da önümüzdeki dönemde daha fazla N modeli göreceğimiz anlamına geliyor. Olağan şüpheli olarak ise yeni Hyundai i20 N'i gösterebiliriz.

Editörün Yorumu

Hyundai, son dönemde IONIQ modelleri ile elektrikli otomobil piyasasında en güçlü markalardan biri konumunda. Güney Koreli üretici, elektrikli otomobillerin N versiyonları ile bu modelleri çok daha eğlenceli hâle de getirmiş durumda. IONIQ 5 N'in başarısının ardından IONIQ 6 N de sahip olduğu performans ile adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Diğer yandan Hyundai'nin içten yanmalı motora sahip N modellerine de yer verecek olması bir başka sevindirici detay. Hyundai, ülkemizde de oldukça sevilen i20 N modelinin yanı sıra i30 N ile hot-hatch konusunda da iddialı bir noktaya geldi. Şimdi ise sırada Elantra N var. Umarım Hyundai N modellerinin sayısını artırmaya devam eder.