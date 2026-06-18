Ferrari Luce İçin Büyük İddia: Almak Mecbur Olabilir

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili Luce, tanıtımının ardından birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Özellikle tasarımı ile Ferrari hayranlarını hayal kırıklığına uğratan model, şimdi ise yeni bir iddia ile gündemde. 550 bin euroluk başlangıç fiyatına sahip olan model, Ferrari'nin daha özel araçlarını satın almak için bir zorunluluk hâline gelebilir.

Ferrari'nin Sadakat Programı Nasıl İşliyor?

Ferrari uzun zamandır California, FF, GTC4Lusso ve Portofino gibi seri üretim araçlarını, sınırlı sayıda üretilen özel versiyonlar için bir giriş kapısı olarak sunuyor. Buna göre daha özel Ferrari modellerini satın almak isteyen müşteriler öncelikle giriş serisi modellere sahip olmak zorundalar. Bu kuralı yerine getirip sadakat testini geçen müşteriler için daha özel modellerin de kapısı açılıyor.

Ferrari Luce Satın Almak Zorunlu Olacak mı?

İtalyan üreticinin sadakat programı kapsamına muhtemelen yakın zamanda elektrikli Ferrari Luce modeli de eklenecek. Tanıtıldıktan sonra otomotiv çevrelerinden büyük eleştiriler alan Luce'nin yüksek satış rakamlarına ulaşması bu programa dahil edilmesi oldukça mantıklı görünüyor. Özellikle 550 bin euroluk fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda Luce, Ferrari müşterileri için çekici bir tercih olmaktan oldukça uzak.

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli muhtemelen İtalyan üreticinin özel üretim modellerine sahip olmak isteyen müşterileri için zorunlu bir tercih olacak. Örnek vermek gerekirse Ferrari F80 satın almak isteyen müşterilerden öncelikle Ferrari Luce'ye sahip olması istenecek. Bu ve bunun gibi sadakat testlerini geçen müşteriler sonrasında Ferrari F80 için söz sahibi olacaklar.

Ferrari Luce Neden Sevilmedi?

Ferrari Luce, duyurulduğu ilk andan itibaren elektrikli güç ünitesine sahip olduğu gerekçesi ile markanın ruhuna aykırı olduğu gerekçeksi ile eleştirilmeye başlanmıştı. Aracın iç mekanının tanıtılmasının ardından bu tartışmalar bir kat daha artmıştı. Luce, tamamen ortaya çıktıktan sonra ise en büyük eleştiri gövde tasarımına geldi.

Luce, sahip olduğu sade ve özel hissettirmeyen hatları ile klasik Ferrari çizgisinden oldukça uzak. Ön ve arka bölümde oldukça klasik çizgilerle karşımıza çıkan Ferrari Luce, herhangi bir elektrikli otomobil gibi görünüyor. Oysa çoğu kişi elektrikli bir model olsa da Ferrari'den keskin çizgiler ve agresif tasarım detaylarına sahip olması bekliyordu.

İç mekanda da benzer şekilde Ferrari ruhundan uzaklaşan model, markanın hayranları için büyük bir hayal kırıklığını da beraberinde getirdi. Ferrari Luce henüz yollara çıkmadığı için güç ünitesi konusu ve genel sürüş konusunda bir şeyler söylemek oldukça güç. Ancak elektrikli otomobil performans anlamında kabul edilebilir rakamlara sahip. Bu konudaki eleştirileri ise ancak araç yollara çıktıktan sonra öğrenebileceğiz.

Ferrari Luce'nin Teknik Özellikleri Neler?

Güç: 1.001 beygir

Tork: 990 Nm

0-100 km/s hızlanma: 2,5 saniye

0-200 km/s hızlanma: 6,8 saniye

Maksimum hız: 309 km/s

Batarya kapasitesi: 122 kWh (brüt)

Menzil: 530 km

Boyutlar: 5.026 mm uzunluk / 1.999 mm genişlik / 1.544 mm yükseklik

Ağırlık: 2.260 kg

Editörün Yorumu

Ferrari Luce sahip olduğu güç ünitesi ve tasarımı ile büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bir Ferrari'ye yakışmayan tasarımı ile Luce ben dahil birçok otomobilsever için bir hayal kırıklığının ötesine geçebilmiş değil. Yollara çıktığında sunduğu performans ile bu düşünceyi değiştirebileceğinden de emin değilim.

Sonuçta karşımızdaki model bir Ferrari ve bir Ferrari her zaman mantığın ötesinde araçlar üretmiştir. Ferrari modelleri ile sadece performans değil bir hayal de satın alıyorsunuz. Ferrari Luce ise muhtemelen çoğu müşteri için sadece daha üst modellere ulaşmak için bir basamak olacak. Ferrari de satış rakamları ile Luce'yi bizlere başarılı bir modelmiş gibi gösterecek.