İkinci doz aşı olan kaç kişi koronavirüse yakalandı? Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken 2. dozu olanların kaçının koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından açıklama yapıldı.

İkinci Doz Aşı Olan Kaç Kişi Koronavirüse Yakalandı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada Türkiye'de 2. doz aşı olan 1 milyon 300 bin kişinin 852'sinin koronavirüse yakalandığını söyledi. 2. doz aşıyı olan ve koronavirüse yakalanan 53 vatandaşın hastanede yattığı, 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü duyuruldu.

Bilim Kurulu Üyesinden Açıklama

2. doz aşıyı olan ve koronavirüse yakalanan hastalar ile ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şunları söyledi:

"Bunların hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Benzer bir durum bizde de söz konusu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de yine aşı olduktan sonra enfekte olan kişiler var; ama hiçbiri yoğun bakımda yatmadı, entübe olmadı. Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Bu çok önemli. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor; ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları koronavirüs ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır.

Koronavirüs Aşısı Ne Kadar Etkili?

Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" cümlelerine yer verildi. Çin aşısının etkinlik oranı yapılan açıklamaya göre yüzde 83.5 olurken hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 oldu.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.