Instagram Alışveriş Özelliği Tüm İşletmelerin Kullanımına Açılıyor

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da yer alan alışveriş özelliğine daha önce yalnızca sınırlı sayıda işletme ve içerik üreticisi erişebiliyordu. Instagram alışveriş özelliği artık şartları yerine getiren tüm işletme ve içerik üreticileri tarafından kullanılabilecek. Instagram Reels üzerinden alışveriş de önümüzdeki günlerde test edilmeye başlayacak. İşte alışveriş özelliği ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar!

Instagram Alışveriş Özelliği Nedir?

İlk olarak sınırlı sayıda işletme ve içerik üreticisine sunulan Instagram alışveriş özelliği, büyük markalardan küçük işletme sahiplerine, içerik üreticilerinden yayıncılara, Instagram tarafından belirlenen şartları yerine getiren herkesin kullanımına sunuluyor. Instagram Marka Geliştirme Lideri Gord Ray; içerik üreticileri, büyük markalar ve küçük işletmeler tarafından kullanılacak olan bu özellik ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Gord Ray, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Alışveriş yapanları, markaları ve içerik üreticilerini bir araya getirmenin sunduğu eşsiz değeri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu üçü arasındaki noktaları birleştirebilirsek herkes için inanılmaz bir alışveriş deneyimi yaratabiliriz. Bunu yapmanın bir yolu da Instagram’da alışveriş özelliğini daha fazla ülkede kullanıma açmak ve daha fazla insana en sevdikleri markalar ve içerik üreticilerinden alışveriş yapma fırsatını sunmak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Facebook Shops'a da erişebilecek olan işletmeler, insanların Facebook uygulamaları üzerinden ürün keşfedebileceği ve satın alabileceği kişiselleştirilebilir bir online mağaza oluşturma imkanına da sahip olacak. Facebook Shops, işletmelere ürünlerini sunmaları için kişiselleştirilebilen koleksiyonların oluşturulabildiği bir mağaza deneyimi sunacak.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Facebook Shops ile ilgili yaptığı açıklamada, “Facebook olarak, topluluğumuzun bir parçası olan insanların arkadaşları ve aile bireylerinin yanı sıra sevdikleri markalar ve işletmelerle bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Uzun bir zamandır insanların uygulamalarımız üzerinden ürünlerinin fotoğrafını paylaşarak bir şeyler alıp sattığına ve sosyal ticaretin ilk tohumlarını serptiklerine şahit olduk. Şimdi, Facebook Shops ile bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

Derya Matraş, Instagram alışveriş özelliği ile ilgili açıklamasının devamında, "Amacımız, insanlara alışveriş deneyiminden keyif alabilecekleri bir alan sunarken aynı zamanda küçük işletmelerin günümüz şartlarına uyum sağlamalarına ve keşfedilmelerine yardımcı olmak. Şu anda özellikle küçük işletmeler pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor ve bu işletmelerin birçoğu müşterilerine online üzerinden ulaşmak ve ürünlerini ya da hizmetlerini tanıtmak için yeni yollar keşfediyor. Facebook Shops ile hem küçük işletme sahiplerini, hem de küresel markaları uygulamalarımız üzerinden müşterileriyle buluşturacak ve online alışveriş deneyimini herkes için kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Reel Üzerinden Alışveriş Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Instagram, IGTV üzerinden alışveriş özelliğini dünya genelinde kullanıma önümüzdeki hafta sunulacağını, bu yıl içerisinde Reels özelliği üzerinden alışveriş özelliğinin test edilmeye başlanacağını açıkladı. Kullanıcılar artık IGTV üzerinden video izlerken istediği bir ürünü pratik bir şekilde satın alabilecek. Alışveriş özelliğini kullanan IGTV videoları, ilerleyen günlerde Instagram Shop üzerinden de keşfedilebilecek.

Instagram COO’su Justin Osofsky, “Dijital içerik üreticileri ve markalar kültürel anları Instagram’a getirmeye yardımcı oluyor ve insanlar Instagram’a onlardan ilham almak için geliyor. IGTV ve Reels’a alışveriş özelliğini getirerek video üzerinden doğrudan alışveriş yapmayı kolaylaştırıyoruz. Böylece işletmelerin hikayelerini anlatmalarına, müşterilere ulaşmalarına ve gelir elde etmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.