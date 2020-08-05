Instagram Reels Nedir, Nasıl Kullanılır?

Instagram Reels, uzun bir zamandan beri hizmet veren ama ülkemize yeni gelen bir hizmettir. TikTok'ta olduğu gibi kısa videolar oluşturmanıza olanak sağlamaktadır. Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'ın söz konusu özelliğinin TikTok'un en büyük rakiplerinden bir tanesi olacağını düşünmektedir. Sizler de meraklı bir sosyal medya kullanıcısı olarak Instagram'ın bu özelliğinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız makalede yer verdiğimiz talimatları takip edebilir ve Instagram'ın yeni özelliğinin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz.

Instagram Reels Nedir?

Instagram'ın ülkemize gelen söz konusu özelliği TikTok'ta olduğu gibi kısa videolar oluşturmamıza, herhangi bir konu hakkında video çekmemize imkan veren özelliktir. Son zamanların en çok indirilen uygulaması TikTok ile benzer bir özellik sunan Instagram Reels kullanıcıları belirli bir konu ile sınırlandırmıyor, kullanıcılar istediği konu ile ilgili video hazırlamakta ve yayımlamakta özgürdür.

Instagram'ın bu özelliği, sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının etkileşim oranını arttırması için tercih edebileceklerini yeni bir yöntemdir. Yaratıcılığınızı kullanmak için sarf ettiğiniz bütün çabalara rağmen viral içerik oluşturamıyorsanız bu özelliği denemek isteyebilirsiniz. Ayrıca işletmenizin kitlesini genişletmek amacıyla Instagram kullanıyorsanız bu özelliğin size çok daha fazla faydası olabilir.

Instagram Reels Nasıl Kullanılır?

Instagram'ın söz konusu özelliğinin kullanımı son derece basittir. Instagram'ın yeni özelliğini kullanarak video yayımlamak için aşağıda yer verdiğimiz adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. İşte Instagram Reels kullanmak için yapılması gerekenler!

• İlk olarak Instagram uygulamasını açın.

• Instagram uygulamasını açtıktan sonra ekranı sağa kaydırın ve hikayeler bölümünü açın.

• Hikayelerin bölümünün altında yer alan sekmelerin içerisinden "Reels" seçeneğini bulun ve bu seçeneğin üzerine tıklayın.

• Ekranın sol kısmında yer alan araçları (ses, hız, efekt ve zamanlama) kullanarak videonuzu özelleştirebilir ve sağ alt köşedeki kamera butonu ile ön kamera ile arka kamera arasında geçiş yapabilirsiniz.

• Kısa videonuzu çekmek için hazır olduğunuzu düşünüyorsanız video çekme butonuna basılı tutabilirsiniz. Videonuzu basılı tutarak çekmek istemiyorsanız zamanlama aracını, Instagram hikayeleri için önceden kaydettiğiniz efektleri kullanmak için efekt aracını, videonun hızını arttırmak veya azaltmak için hız aracını ve videoya müzik eklemek için ses aracını kullanabilirsiniz.