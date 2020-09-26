Instagram Yeni Özellikleri Çok Yakında Tanıtılabilir

Sosyal medya platformlarına gelecek özellikleri önceden paylaşmakla ünlenen Twitter kullanıcısı Alessandro Paluzzi'nin son paylaştığı tweetlere göre Instagram'a kullanıcı deneyimini başka bir boyuta taşıyacak bir dizi özellik geliyor. Kullanıcının Twitter hesabında paylaştığı Instagram yeni özellikleri, sosyal medya platformunun mevcut kullanıcıları şimdiden heyecalandırmayı başardı. Peki, Instagram'a yakın bir zamanda gelmesi beklenen özellikler neler? İşte ayrıntılar!

Instagram Yeni Özellikleri Neleri İçeriyor?

Sosyal medya platformlarına gelecek özellikleri sızdırmakla tanınan Alessandro Paluzzi'nin Twitter hesabında paylaştığı son ekran görüntülerine göre son zamanlarda özellik üstüne özellik kazanan Instagram bu kez kullanıcılara daha büyük bir güncelleme sunmaya hazırlanıyor. Twitter kullanıcısının hesabında yayımladığı tweet dizisinde bahsettiği özellikten ilki "Grup Hikayeleri" oldu. Paluzzi'nin tweetine göre bu özellik henüz test aşamasında ve ilerleyen zamanlarda kullanıcıların deneyimine sunulacak.

Alessandro Paluzzi'nin tweet dizisinde er alan ikinci özellik ise sosyal medya platformuna yakın bir zamanda eklenen Instagram Reels özelliği ile ilgili oldu. Reels'in TikTok'un yakaladığı başarının gerisinde kaldığını gören Instagram, sosyal medya platformuna getirdiği özelliği TikTok'un başarısını yakalamak için hız kesmeden geliştirmeye devam ediyor. Paluzzi'nin tweetine göre Instagram Reels'e otomatik kaydırma özelliği geliyor. Kullanıcılar böylelikle TikTok'ta olduğu gibi videodan videoya zahmetsizce geçiş yapabilecek.

Instagram, Twitter'da paylaşılan tweetlere göre direkt mesajlar bölümüne özel olarak düzenlemeler de yapabilir. Paluzzi'nin başka bir tweetine göre direkt mesajlar bölümünde yer alan çıkartma ve GIF seçme bölümünde tıpkı WhatsApp Messenger'da olduğu gibi kullanıcı tarafından önceden kullanılmış çıkartma ve GIF'ler gösterilmeye başlanacak. Bu, sohbet esnasında sık sık kullandığınız çıkartmaları ve GIF'leri kolaylıkla bulamnıza yardımcı olabilir.