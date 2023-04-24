Bazı Eski iPad'ler Bu Yıl iPadOS 17 Güncellemesini Alamayabilir

Yeni gelen raporlara göre bu yıl Apple, birçok iPad'den iPadOS desteğini kesmeyi düşünüyor.

iPadOS, Apple tarafından özellikle iPad cihazlar için tasarlanmış özel bir işletim sistemidir. iPhone'lar için kullanılan işletim sistemi iOS ile aynı temel üzerine inşa edilmiş olsa da iPad'in daha büyük ekran boyutu ve daha güçlü donanımı için optimize edilmiştir. Bununla birlikte, eski iPad'lere sahip kullanıcılar yeni gelen rapordan pek memnun olmayacak gibi görünüyor, öyle ki Apple'ın bu yıl daha fazla iPad'in iPadOS desteğini kesmeyi planladığı bildiriliyor.

İlk Olarak 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro Modelleri Desteğini Kaybedecek

iPhoneSoft'un bir raporuna göre ilk 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerinin sahipleri yaklaşmakta olan iPadOS 17'yi kullanamayacaklar.

Apple'ın yeni işletim sistemleriyle birlikte eski cihaz modellerine olan desteğini sık sık kesmesi gibi, son büyük sürüm de iPad ailesi için aynı şeyi yapıyor gibi görünüyor. Anonim kaynağa göre A9X işlemci ile donatılmış birinci nesil iPad Pro modelleri ve A9 işlemcili beşinci nesil iPad, iPadOS 16'da kalacak. Bu, iPadOS'un artık iOS 16'yı yayınladığında A9 işlemci desteğini de bırakan ve iPhone 6s modellerini geride bırakan iOS ile aynı yolu izleyeceği anlamına geliyor.

Apple genellikle yeni özellikler sunarken modellere verdiği desteği keser ve onları bir önceki nesil sürümle baş başa bırakır. Bu modeller daha yavaş bir oranda da olsa güvenlik güncellemelerini almaya devam ediyor. Her ne kadar iOS 17'nin özelliklerden ziyade kararlılığa odaklanacağı söylense de Apple'ın fikrini değiştirip WWDC 2023 tanıtımlarından önce modelleri desteklemeye devam edip etmeyeceğini göreceğiz.